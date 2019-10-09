В центре Москвы нарисуют граффити

На улице Знаменке в центре столицы появится граффити к 200-летию Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Об этом проинформировали в пресс-службе Русского географического общества.
— Изображение украсит стену дома по адресу: улица Знаменка, дом 19, со стороны Гоголевского бульвара, — уточнили в сообщении.
Презентацию граффити планируют провести 11 октября. Художники уже занимаются работой над проектом.
На рисунке будут изображены портреты путешественников Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, руководивших первой русской антарктической экспедицией, а также карта маршрута путешествия. Также будет нарисован образ адмирала Крузенштерна, передает Агентство городских новостей «Москва».