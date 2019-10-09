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Граффити к 200-летию открытия Антарктиды появится в центре Москвы 

Вечерняя Москва + ещё 2 9 часов назад
В центре Москвы нарисуют граффити
Фото: РИА Новости
На улице Знаменке в центре столицы появится граффити к 200-летию Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна. Об этом проинформировали в пресс-службе Русского географического общества.
— Изображение украсит стену дома по адресу: улица Знаменка, дом 19, со стороны Гоголевского бульвара, — уточнили в сообщении.
Презентацию граффити планируют провести 11 октября. Художники уже занимаются работой над проектом.
На рисунке будут изображены портреты путешественников Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, руководивших первой русской антарктической экспедицией, а также карта маршрута путешествия. Также будет нарисован образ адмирала Крузенштерна, передает Агентство городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , Михаил Лазарев , Иван Крузенштерн , Русское географическое общество , АГН "Москва"
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