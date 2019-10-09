Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посвященное МЦД голосование стартовало в «Активном гражданине» 

Москва24 + ещё 7 1 час назад
В «Активном гражданине» стартовало голосование о МЦД
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное Московским центральным диаметрам (МЦД), сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Участникам нужно будет ответить на несколько вопросов. В частности, как они относятся к наземному метро и каким видом транспорта пользуются чаще всего.
Среди вариантов ответа метро, включая МЦК, электрички, наземный общественный транспорт, личный автомобиль или каршеринг, такси, а также передвижение пешком либо на велосипеде/самокате.
Также москвичам предстоит ответить, как часто они бывают в районах, где проходят новые линии, а также планируют ли пользоваться наземным метро.
Первые два диаметра запустят в ноябре. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" соединят 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро и МЦК.
Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро — с 5:30 до 1:00. Также будет действовать единая билетная система.
Опубликован смертельный прыжок парашютиста на Урале
Москва24: последние новости
Крупнейший в мире фестиваль науки пройдет в столице в октябре Крупнейший в мире фестиваль науки пройдет в столице в октябре Павильон кафе появится в парке усадьбы Люблино Павильон кафе появится в парке усадьбы Люблино Москвичи смогут увидеть два метеорных дождя в октябре Москвичи смогут увидеть два метеорных дождя в октябре
Комментарии
Новости Москвы , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России нашли элитный отдел по «дестабилизации Европы»
В России нашли элитный отдел по «дестабилизации Европы»422
«Мне не выжить»: что скрывает центр Блохина
«Мне не выжить»: что скрывает центр Блохина160
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников
«Самодурства не потерплю»: Шойгу отчитал начальников181
Стендап-комик пожаловался на поборы в КВН
Стендап-комик пожаловался на поборы в КВН26
«Страшно смотреть»: Очевидцы описали Заворотнюк после выписки
«Страшно смотреть»: Очевидцы описали Заворотнюк после выписки
Видео
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
05:18
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
Шоу-бизнес
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
00:47
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
Общество Социология
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Массовая драка в травмпункте попала на видео
02:42
Массовая драка в травмпункте попала на видео
Происшествия
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
03:24
В онкоцентре Блохина продолжились увольнения
Общество
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
00:43
Обогнал Юпитер: Сатурн преподнес ученым сюрприз
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение