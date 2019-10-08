В столице пройдет форум «Молодой предприниматель Москвы»

Форум «Молодой предприниматель Москвы» состоится 12 октября

Форум «Молодой предприниматель Москвы» будет проходить 12 октября, сообщает НСН.

Это вторая конференция в рамках проекта «Бизнес-Уикенд» для школьников, студентов колледжей и вузов. Запланированы образовательная и развлекательная программы.

Эксперты расскажут о пяти стадиях развития любого проекта (идея, маркетинг, формирование команды, календарный план и бюджетирование). Затем участники создадут анкету собственных начинаний, чтобы побороться за попадание в бизнес-акселератор.

Также состоятся выступления известных артистов.

Ранее Udm-Info.ru сообщал, что школьник из Удмуртии стал лауреатом международного конкурса «Мой первый бизнес».