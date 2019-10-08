В столице открылся Pop-Up пространства AIZEL XTEAM PUTIN

Cедьмого октября в самом сердце столицы, по адресу Большая Дмитровка 18, стр. 2 состоялось открытие концептуального Pop-Up пространства AIZEL XTEAM PUTIN.
Отметить это событие собрались Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Милана Королева, Дарья Королева, Василий Церетелли, Александр Сирадекян, Дарья Коновалова, Софи Никитчук, Мария Янковская, Анастасия Задорина, Алла Акперова, Мария Перлич, Полина Арестова, Миранда Шелия, Рената Пиотровски, Юлия Акимова, Тамара Дзуцева, Виктория Полякова, Катя Спивак, Диана Затуловская, Ирина Йовович, Тата Шапиро, Маша Хрипко, Анна Шафенкова, Виктория Андреянова и многиедругие.
Гости вечера окунулись в атмосферу моды и современного искусства с элементами советской эстетики: лимонад изавтомата, шоколадные конфеты культовых кондитерских фабрик в винтажных вазах, арт-инсталяции с видео 60-х—80-х гг. XXвека в сочетании с граффити на стенах, DJ-сетом современной электронной музыки и Live перформансом.
Свежий взгляд на культурное и художественное наследие, мода, молодость и современная Россия нашли свое воплощение в коллекции AIZEL xTeam Putin.
При создании коллекции дизайнеры использовали архивные принты ивановских ситцев 20-х — 30-х гг. ХХ века, авторства Сергея Бурылина, Оскара Грюна и других известных художников текстильного рисунка.
Лейтмотивом части капсульной коллекции стали изображения героев мультипликационных фильмов студии«Союзмультфильм»: «Ну Погоди!», «Возвращение блудного попугая», «Шайбу! Шайбу!».
Капсульная коллекция включает в себя: тренчи, дождевики, поясные сумки, худи, брюки, шелковые блузки, юбки миди в стиле 70-х и интерьерные подушки.
Также, специально для Pop-Up итальянский бренд Khrisjoy сделал лимитированную коллекцию объёмных пуховиков в цветах российского триколора.
Пространство и фасад Pop-Up оформили граффити современный уличный художник Евгений Ches.
Часть вырученных средств от продажи коллекции будет направлена на благотворительность.