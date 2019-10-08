В столице открылся Pop-Up пространства AIZEL XTEAM PUTIN

В центре Москвы открылся концептуальный Pop-Up пространства AIZEL XTEAM PUTIN

Cедьмого октября в самом сердце столицы, по адресу Большая Дмитровка 18, стр. 2 состоялось открытие концептуального Pop-Up пространства AIZEL XTEAM PUTIN.

Гости вечера окунулись в атмосферу моды и современного искусства с элементами советской эстетики: лимонад изавтомата, шоколадные конфеты культовых кондитерских фабрик в винтажных вазах, арт-инсталяции с видео 60-х—80-х гг. XXвека в сочетании с граффити на стенах, DJ-сетом современной электронной музыки и Live перформансом.

Свежий взгляд на культурное и художественное наследие, мода, молодость и современная Россия нашли свое воплощение в коллекции AIZEL xTeam Putin.

При создании коллекции дизайнеры использовали архивные принты ивановских ситцев 20-х — 30-х гг. ХХ века, авторства Сергея Бурылина , Оскара Грюна и других известных художников текстильного рисунка.

Лейтмотивом части капсульной коллекции стали изображения героев мультипликационных фильмов студии«Союзмультфильм»: «Ну Погоди!», «Возвращение блудного попугая», «Шайбу! Шайбу!».

Капсульная коллекция включает в себя: тренчи, дождевики, поясные сумки, худи, брюки, шелковые блузки, юбки миди в стиле 70-х и интерьерные подушки.

Также, специально для Pop-Up итальянский бренд Khrisjoy сделал лимитированную коллекцию объёмных пуховиков в цветах российского триколора.

Пространство и фасад Pop-Up оформили граффити современный уличный художник Евгений Ches.

Часть вырученных средств от продажи коллекции будет направлена на благотворительность.