Для уборки снега подготовили рекордное число машин

Более 17 тысяч единиц снегоуборочной техники подготовили в Москве к зиме

Дорожное хозяйство столицы подготовили к работе в зимний период. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

По его словам, в городе были протестированы все тепловые сети, а также завершили подготовку снегоуборочной техники.

— Более 17 тысяч единиц различной снегоуборочной и вспомогательной техники подготовлено к работе в зимний период. Отработаны технологии утилизации снега через сплавные пункты, — подчеркнул Петр Бирюков.

Он также добавил, что за последние пять лет количество снегосплава в столице было увеличено с 360 до 550 тысяч кубометров в сутки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Современные технологии позволяют оперативно справляться со снегом, что было показано в предыдущие зимы. Дороги быстро расчищались даже тогда, когда за несколько дней выпадало 30-40 сантиметров снега.