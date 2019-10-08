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Более 17 тысяч единиц снегоуборочной техники подготовили в Москве к зиме 

Вечерняя Москва + ещё 4 2 часа назад
Для уборки снега подготовили рекордное число машин
Фото: © РИА Новости/Илья Питалев
Дорожное хозяйство столицы подготовили к работе в зимний период. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, в городе были протестированы все тепловые сети, а также завершили подготовку снегоуборочной техники.
— Более 17 тысяч единиц различной снегоуборочной и вспомогательной техники подготовлено к работе в зимний период. Отработаны технологии утилизации снега через сплавные пункты, — подчеркнул Петр Бирюков.
Он также добавил, что за последние пять лет количество снегосплава в столице было увеличено с 360 до 550 тысяч кубометров в сутки, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Современные технологии позволяют оперативно справляться со снегом, что было показано в предыдущие зимы. Дороги быстро расчищались даже тогда, когда за несколько дней выпадало 30-40 сантиметров снега.
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Новости Москвы , Петр Бирюков
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