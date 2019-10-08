Москвичи в октябре увидят два метеорных дождя

Москвичи в октябре смогут увидеть два метеорных дождя

Москвичи до конца месяца смогут увидеть два метеорных дождя: 9 октября ожидается пик Дракониды, 21 — Ориониды. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Два метеорных дождя достигнут максимума своего действия в начале и конце октября. 9 октября — Дракониды, ожидается от 10 метеоров в час, а 21 октября — Ориониды, ожидается до 20 метеоров в час», — говорится в сообщении.

Ранее «Известия» сообщили, что Дракониды, которые представляют собой рой отколовшихся от кометы частиц, можно наблюдать из любой точки планеты чуть левее созвездия Большая Медведица при условиях хорошей погоды и чистого неба. Отмечалось также, что наблюдать за звездами рекомендуется вдали от освещенных дорог и домов, а лучше всего — за городом.