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Москвичи в октябре смогут увидеть два метеорных дождя 

Агентство «Москва» + ещё 7 1 час назад
Москвичи в октябре увидят два метеорных дождя
Фото: ТАСС
Москвичи до конца месяца смогут увидеть два метеорных дождя: 9 октября ожидается пик Дракониды, 21 — Ориониды. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.
«Два метеорных дождя достигнут максимума своего действия в начале и конце октября. 9 октября — Дракониды, ожидается от 10 метеоров в час, а 21 октября — Ориониды, ожидается до 20 метеоров в час», — говорится в сообщении.
Ранее «Известия» сообщили, что Дракониды, которые представляют собой рой отколовшихся от кометы частиц, можно наблюдать из любой точки планеты чуть левее созвездия Большая Медведица при условиях хорошей погоды и чистого неба. Отмечалось также, что наблюдать за звездами рекомендуется вдали от освещенных дорог и домов, а лучше всего — за городом.
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Новости Москвы , Погода , газета "Известия"
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