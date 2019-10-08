В Москве появится кинодеревня

На территории Новой Москвы планируется построить кинодеревню для натурных съемок. Об этом сообщил на проходящей в Мюнхене выставке Expo Real глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин , передает «Интерфакс».

По словам чиновника, власти уже приступили к подбору участка под парк декораций из фильмов.

«Думаю, в будущем году определимся с подходящим местом, и можно будет приступать к строительству», — заявил Жидкин.

Он пояснил, что кинодеревня будет сформирована из декораций, которые после завершения съемок, как правило, разбираются. При этом новые декорации будет возводиться поблизости, чтобы со временем все вместе они образовали тематический парк. Жидкин отметил, что в Новой Москве есть хороший выбор земельных участков под организацию такой достопримечательности.

«Ограничений почти нет», — подчеркнул он.

Ранее в октябре стало известно, что телешоу «Дом-2» сможет переехать на другую съемочную площадку в Новой Москве летом 2020 года. Перенос текущей съемочной площадки, также располагающейся на присоединенных территориях, связан с планами по развитию транспортной инфраструктуры Новой Москвы.