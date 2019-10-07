Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве три управляющие компании бросили дома накануне подачи тепла 

Российская Газета 1 час назад
Три управляющие компании отказались от домов
Фото: ТАСС
Жильцы 155 многоэтажек в Басманном районе Москвы накануне холодов едва не остались без отопления, хотя исправно за него платили. Дело в том, что управляющие домами компании в преддверии отопительного сезона отказались от них, из-за чего готовить коммуникации к подаче тепла пришлось городу, назначившему временного управдома.
Речь идет об управляющих компаниях "Дом-Мастер", "Городская" и "Покровская". Причем две последние появились меньше года назад и взяли на себя часть домов, которые долгое время находились в управлении "Дом-Мастера". Накануне старта отопительного сезона все три компании уведомили Мосжилинспекцию и управу Басманного района, что отказываются от многоэтажек.
Дома экстренно передали во временное управление районному ГБУ "Жилищник". Благодаря этому тепло в квартиры подали вовремя, так что проблем жильцы не почувствовали. Тем не менее прецедент вышел неприятный и довольно опасный — сколько еще частных управдомов могут в самый неподходящий момент бросить жильцов?
Выяснить позицию самих проблемных управляющих компаний корреспонденту "РГ" не удалось. На сайте "Дом-Мастера" последние новости публиковались в апреле, а оба указанных телефона упорно молчат — никто не снимает трубку. Не удалось связаться и с группой компаний, куда входят все три отказавшиеся от домов УК, — отправленный по электронной почте запрос остался без ответа.
Зато названия всех управдомов оказались в недавнем сообщении Московской объединенной энергетической компании (МОЭК), которая поставляет тепло и горячую воду практически во все жилые дома столицы. В нем сообщалось, что энергетики намерены взыскать с управдомов в общей сложности более 1,4 млрд рублей.
"Управляющие компании собрали с жильцов деньги за поставленное тепло и горячую воду в предыдущие годы, однако не передали этих средств нам, — рассказал "РГ" начальник правового управления МОЭК Михаил Бычков. — Мы будем добиваться выплаты долгов с помощью обращений в суд и правоохранительные органы".
Энергетики намерены взыскать с управдомов в общей сложности более 1,4 млрд рублей
По мнению энергетиков, проблемные управляющие компании сейчас уходят с рынка, а "Городская" и "Покровская" и вовсе появились для того, чтобы взять на себя многоэтажки "Дом-Мастера". Последняя после этого могла бы уйти с рынка, не выплатив долги. Эта УК занимает в антирейтинге управляющих компаний в сфере ЖКХ первое место и имеет самый большой долг перед энергетиками в городе.
"При передаче домов от "Дом-Мастера" в компании "Городская" и "Покровская" были фальсифицированы подписи жильцов в протоколах общедомовых собраний, в связи с чем возбуждены уголовные дела, — говорит Бычков. — А бывшему гендиректору "Дом-Мастера" предъявлено обвинение по уголовному делу, возбужденному по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием".
Помимо трех уже упомянутых УК в Москве есть еще только одна, накопившая долги размером почти в миллиард, — у нее в управлении больше 300 домов в Восточном округе. Она, впрочем, с рынка пока не уходит и деньги платит, но лишь через судебные процессы.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
Российская Газета: последние новости
Здание Минэкономразвития у "Маяковской" выставили на торги Здание Минэкономразвития у "Маяковской" выставили на торги В Москве стали продавать больше российских продуктов В Москве стали продавать больше российских продуктов В Москве уберут газовые трубы в зоне строительства БКЛ В Москве уберут газовые трубы в зоне строительства БКЛ
Комментарии
Новости Москвы , Михаил Бычков , МВД , МОЭК
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Здесь начнется махновщина»: кто подставил Зеленского
«Здесь начнется махновщина»: кто подставил Зеленского105
«Сделаем все для этого»: Порошенко посулили арест
«Сделаем все для этого»: Порошенко посулили арест12
«С уважением»: Турция разбомбила два моста в Сирии
«С уважением»: Турция разбомбила два моста в Сирии102
Визовые проблемы россиян сорвали работу ООН
Визовые проблемы россиян сорвали работу ООН11
«Свои герои»: Пригожин сравнил Малышеву с Пушкиным
«Свои герои»: Пригожин сравнил Малышеву с Пушкиным27
Видео
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
06:42
«Молчит»: РФ потребовала от Грузии публичных извинений
Политика Кавказ
Бочкарева вышла на связь
01:28
Бочкарева вышла на связь
Шоу-бизнес
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
00:25
«Займитесь мужем!» Соловьев дал совет Собчак
Общество
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
01:38
Правду о раке Заворотнюк оценили в 3 миллиона
Шоу-бизнес
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
01:06
«Подарок Путину»: экс-депутат Рады оценил свой арест
Украина В мире
Правнуку Сталина пригрозили расправой
03:09
Правнуку Сталина пригрозили расправой
Происшествия
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
01:00
«Нанес ущерб цирку»: на Запашного пожаловались в СК
Шоу-бизнес Другое
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
01:21
Шахтёры выставили ультиматум Киеву
В мире Украина
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
03:24
Главный онкоцентр РФ ответил на увольнения медсестер
Общество
Трамп заявил о готовности «нанести решающий удар»
00:56
Трамп заявил о готовности «нанести решающий удар»
Армия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение