Столица станет главной площадкой научного фестиваля

8 октября замруководителя Департамента образования и науки Москвы Антон Молев рассказал подробности программы XIV Московского фестиваля науки, который пройдет с 11 по 13 октября в рамках IX Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.

По словам Молева, сделать столицу главной площадкой фестиваля науки — закономерное решение.

— Я очень рад, что фестиваль является центром многих процессов, которые проистекают в Москве, — сказал Антон Молев. — Безусловно, столица — главный центр сосредоточия всех наших исследований: здесь около 30 процентов всех научных организаций страны, свыше 40 процентов патентов, более половины самых передовых российских разработок.

На следующее утро, в 11:30 в парке «Зарядье» состоится телемост с антарктической станцией «Прогресс», а в 14:30 в Шуваловском корпусе МГУ начнется лекция лауреата Нобелевской премии по химии Томаса Линдала, который затронет тему изучения ДНК. В 14:45 в актовом зале библиотеки МГУ астрофизик Евгений Чуразов расскажет о черных дырах.

В воскресенье с 10:00 до 20:00 в Московском центре качества образования покажут фильмы, посвященные науке: «Бегущий по лезвию», «Время первых» и «Алита: Боевой ангел». Церемония закрытия пройдет в 17:00 в актовом зале библиотеки МГУ.