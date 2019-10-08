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Столица станет главной площадкой научного фестиваля 

Вечерняя Москва + ещё 13 1 час назад
Столица станет главной площадкой научного фестиваля
Фото: РИА Новости
8 октября замруководителя Департамента образования и науки Москвы Антон Молев рассказал подробности программы XIV Московского фестиваля науки, который пройдет с 11 по 13 октября в рамках IX Всероссийского фестиваля NAUKA 0+.
По словам Молева, сделать столицу главной площадкой фестиваля науки — закономерное решение.
— Я очень рад, что фестиваль является центром многих процессов, которые проистекают в Москве, — сказал Антон Молев. — Безусловно, столица — главный центр сосредоточия всех наших исследований: здесь около 30 процентов всех научных организаций страны, свыше 40 процентов патентов, более половины самых передовых российских разработок.
Старт мероприятиям даст ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. Церемония начнется 11 октября в 18:00. В тот же вечер в 19:50 прогремит праздничный салют.
На следующее утро, в 11:30 в парке «Зарядье» состоится телемост с антарктической станцией «Прогресс», а в 14:30 в Шуваловском корпусе МГУ начнется лекция лауреата Нобелевской премии по химии Томаса Линдала, который затронет тему изучения ДНК. В 14:45 в актовом зале библиотеки МГУ астрофизик Евгений Чуразов расскажет о черных дырах.
В воскресенье с 10:00 до 20:00 в Московском центре качества образования покажут фильмы, посвященные науке: «Бегущий по лезвию», «Время первых» и «Алита: Боевой ангел». Церемония закрытия пройдет в 17:00 в актовом зале библиотеки МГУ.
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Новости Москвы , Виктор Садовничий , Антон Молев , МГУ
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