Москвичи чаще пользуются такси по ночам

Столичные таксисты в ночное время совершают до 60% своих поездок за сутки, общее количество ночных поездок на такси в городе равняется 54% от общего числа, сообщил журналистам директор по стратегическим проектам «Яндекс. Такси» Петр Диденко

«В ночное время такси совершается до 60% поездок. В расчет берется время с часу ночи до пяти утра, когда общественный транспорт работает с ограничениями. В Москве 54% поездок в ночное время — это такси», — сказал Диденко.

Он добавил, что такси также играет важную роль, связывая мегаполисы с аэропортами. В крупнейших городах мира до 40% пассажиров авиакомпаний попадают в аэропорта или уезжают из аэропортов именно на такси.