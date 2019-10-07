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Москвичи чаще пользуются такси по ночам 

РИАМО + ещё 2 2 часа назад
Москвичи чаще пользуются такси по ночам
Фото: РИАМО
Столичные таксисты в ночное время совершают до 60% своих поездок за сутки, общее количество ночных поездок на такси в городе равняется 54% от общего числа, сообщил журналистам директор по стратегическим проектам «Яндекс. Такси» Петр Диденко.
«В ночное время такси совершается до 60% поездок. В расчет берется время с часу ночи до пяти утра, когда общественный транспорт работает с ограничениями. В Москве 54% поездок в ночное время — это такси», — сказал Диденко.
Он добавил, что такси также играет важную роль, связывая мегаполисы с аэропортами. В крупнейших городах мира до 40% пассажиров авиакомпаний попадают в аэропорта или уезжают из аэропортов именно на такси.
«Для Москвы этот показатель равен 20%. То есть каждый пятый авиапассажир попал в аэропорт или уехал из него на такси», — добавил Диденко.
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Новости Москвы , Другое , Петр Диденко
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