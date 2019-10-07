Поставщик императорского двора: на ВДНХ расскажут о парфюмере Альфонсе Ралле

Лекции второго сезона программы «Поставщики Москвы : история в лицах» будут проходить в павильоне «Космос».

На ВДНХ 12 октября начнется второй сезон лекций «Поставщики Москвы: история в лицах», сообщил руководитель городского Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев

«“Поставщики Москвы: история в лицах” — образовательно-просветительская программа, которая рассчитана на популяризацию истории российского предпринимательства через призму конкуренции. Экономические отношения невозможны без нее сегодня, но они были актуальны и сотню лет назад. Слушатели лекций смогут получить представление о знаковых купеческих династиях столицы и изучить процессы развития экономических отношений в Российской империи. Лекции будут полезны как младшему поколению, так и людям старшего возраста», — сказал он.

Первую лекцию посвятят Альфонсу Ралле — поставщику императорского двора, известному парфюмеру XIX века. В 1843 году он открыл мыло-парфюмерную фабрику на Вятской улице. Лекцию прочет Галина Анни — парфюмерный эксперт и историк. Она также расскажет, какие духи были популярны в Российской империи, какие пиар-технологии использовал Ралле и как его компания связана с созданием знаменитого аромата Chanel № 5.

Начало в 13:00. Вход бесплатный, но нужна регистрация . Лекции будут проходить в павильоне «Космос».

«Поставщики Москвы: история в лицах» — образовательная программа «Биржи торгов», запущенная в прошлом году. Организаторы — столичный Департамент по конкурентной политике и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. К нему также присоединился экскурсионный проект «Я покажу тебе Москву».

А этим летом на главной выставке страны проходила программа «Знание. ВДНХ». Ее участниками стали свыше 13 тысяч человек. За три месяца они посетили 160 бесплатных мероприятий: лекций, мастер-классов, экскурсий, концертов, спектаклей и творческих встреч.