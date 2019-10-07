Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Поставщик императорского двора: на ВДНХ расскажут о парфюмере Альфонсе Ралле 

Mos.ru 2 часа назад
На ВДНХ расскажут о парфюмере Альфонсе Ралле
Фото: Mos.ru
Лекции второго сезона программы «Поставщики Москвы: история в лицах» будут проходить в павильоне «Космос».
На ВДНХ 12 октября начнется второй сезон лекций «Поставщики Москвы: история в лицах», сообщил руководитель городского Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
«“Поставщики Москвы: история в лицах” — образовательно-просветительская программа, которая рассчитана на популяризацию истории российского предпринимательства через призму конкуренции. Экономические отношения невозможны без нее сегодня, но они были актуальны и сотню лет назад. Слушатели лекций смогут получить представление о знаковых купеческих династиях столицы и изучить процессы развития экономических отношений в Российской империи. Лекции будут полезны как младшему поколению, так и людям старшего возраста», — сказал он.
Первую лекцию посвятят Альфонсу Ралле — поставщику императорского двора, известному парфюмеру XIX века. В 1843 году он открыл мыло-парфюмерную фабрику на Вятской улице. Лекцию прочет Галина Анни — парфюмерный эксперт и историк. Она также расскажет, какие духи были популярны в Российской империи, какие пиар-технологии использовал Ралле и как его компания связана с созданием знаменитого аромата Chanel № 5.
Начало в 13:00. Вход бесплатный, но нужна регистрация. Лекции будут проходить в павильоне «Космос».
«Поставщики Москвы: история в лицах» — образовательная программа «Биржи торгов», запущенная в прошлом году. Организаторы — столичный Департамент по конкурентной политике и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей. К нему также присоединился экскурсионный проект «Я покажу тебе Москву».
А этим летом на главной выставке страны проходила программа «Знание. ВДНХ». Ее участниками стали свыше 13 тысяч человек. За три месяца они посетили 160 бесплатных мероприятий: лекций, мастер-классов, экскурсий, концертов, спектаклей и творческих встреч.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
Mos.ru: последние новости
Для резидентов четырех районов ЦАО расширили зону действия парковочных разрешений Для резидентов четырех районов ЦАО расширили зону действия парковочных разрешений Сказочный терем, титановый обелиск. Как московские музеи получили свои здания Сказочный терем, титановый обелиск. Как московские музеи получили свои здания Москвичи назовут свои любимые городские фестивали Москвичи назовут свои любимые городские фестивали
Комментарии
Новости Москвы , Геннадий Дегтев , Галина Анни , Chanel
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым9
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина7
Лукашенко бросил России «ракетный вызов»
Лукашенко бросил России «ракетный вызов»264
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе38
Выписан первый штраф за курение на балконе
Выписан первый штраф за курение на балконе241
Видео
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
00:26
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
Происшествия Пожары
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
00:46
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
Армия Оружие
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
07:05
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Политика Статьи
ЧП в Подмосковье: погибли дети
00:25
ЧП в Подмосковье: погибли дети
Происшествия Пожары
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
03:25
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
Шоу-бизнес
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
00:37
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
Происшествия Прибалтика
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
06:54
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
Общество
Директор Заворотнюк сделал заявление
00:53
Директор Заворотнюк сделал заявление
Шоу-бизнес
Выписан первый штраф за курение на балконе
01:49
Выписан первый штраф за курение на балконе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть