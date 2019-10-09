У метро «Прокшино» построят экстрим-спорткомплекс

Комплекс для фестивалей и экстремального спорта появится в ТиНАО. Проектирование находятся на завершающей стадии, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.

Фестивальная зона площадью 43 гектара появится у метро «Прокшино» и сможет принимать музыкальные концерты и фестивали, выставки под открытым небом, шоу-показы, а также соревнования по мотокроссу, BMX и другим экстремальным видам спорта. Объем инвестиций оценивается в 2,1 миллиарда рублей.