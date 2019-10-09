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У метро «Прокшино» построят экстрим-спорткомплекс 

Москва меняется + ещё 2 5 часов назад
У метро «Прокшино» построят экстрим-спорткомплекс
Фото: © Москва меняется
Комплекс для фестивалей и экстремального спорта появится в ТиНАО. Проектирование находятся на завершающей стадии, сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий Москвы.
Фестивальная зона площадью 43 гектара появится у метро «Прокшино» и сможет принимать музыкальные концерты и фестивали, выставки под открытым небом, шоу-показы, а также соревнования по мотокроссу, BMX и другим экстремальным видам спорта. Объем инвестиций оценивается в 2,1 миллиарда рублей.
«Реализация проекта повысит шансы ТиНАО на проведение здесь крупных масштабных мероприятий, соревнований, грандиозных шоу», — рассказал глава департамента Владимир Жидкин.
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Новости Москвы , Владимир Жидкин
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