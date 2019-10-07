Сказочный терем, титановый обелиск. Как московские музеи получили свои здания

Как искали новый дом для панорамы Франца Рубо и почему Дарвиновский музей не могли открыть больше века. В честь Всемирного дня архитектуры вспоминаем историю самых заметных зданий, в которых сейчас располагаются музеи Москвы

В первый понедельник октября отмечается Всемирный день архитектуры. В этом году праздник проходит под девизом «Архитектура — жилище для каждого». О том, как несколько столичных музеев обретали собственные дома, — в совместном материале mos.ru и агентства «Мосгортур».

Биологический музей имени К. А. Тимирязева

Кабинеты натуральной истории и частные художественные собрания вошли в моду еще в XVIII веке, однако специальных зданий для них не возводили. Бум музейного строительства начался лишь во второй половине XIX века: в 1874 году построили здание Третьяковской галереи, в 1883-м — Политехнического и Исторического музеев. Первое здание музейного комплекса на Малой Грузинской улице, которое сейчас занимает Биологический музей имени К. А. Тимирязева, построили в 1892–1893 годах. Его соорудили для Музея российских древностей Петра Щукина, представителя знаменитой старообрядческой фамилии фабрикантов-собирателей.

В моде тогда был псевдорусский стиль. Здания Политехнического и Исторического музеев были выполнены в нем изначально, Третьяковка получила русский фасад в 1902–1904 годах. Модных веяний придерживался и Щукин, тем более что для его собрания как нельзя лучше подходил сказочный терем из камня, спроектированный архитектором Борисом Фрейденбергом

mos.ru. Максим Денисов

Для некоторых элементов здания архитектор перенял что-то от памятников древнерусского зодчества, например храма Иоанна Предтечи в Толчкове (он изображен на современной тысячерублевой купюре) и Николы Мокрого в Ярославле , палат бояр Романовых на Варварке. Для самого Щукина было важно, чтобы здание не только имело привлекательный внешний вид, но и было практичным. «Недостаток места и небезопасность хранения вещей, в случае пожара, в деревянном доме», — так коллекционер обосновал необходимость постройки каменного здания.

Музей открылся в 1895 году. Работал он всего лишь два часа в день. Коллекция продолжала пополняться, и к 1898-му рядом выросло еще одно здание в виде средневековой русской боярской усадьбы. Его спроектировал уже Адольф Эрихсон — мастер модерна. Известный художник-баталист Василий Верещагин написал Щукину письмо, в котором посоветовал «построить еще один дом … и непременно соединить его крытым ходом с теперешним музеем». Так и поступили. Музейные корпуса окрестили старым и новым музеем, связали их 30-метровым туннелем. Он освещался естественным светом через иллюминаторы в сводчатом потолке.

Обустройство закончили в 1905 году, когда на участке появился одноэтажный музейный архив в виде московских палат XVII века, построенный по проекту Федора Кольбе . В мае того же года щукинский Музей российских древностей превратился в «Отделение Императорского Российского исторического музея имени императора Александра III — Музей П. И. Щукина». Теперь в его собрании насчитывалось свыше 300 тысяч предметов — больше, чем тогда было в фондах Исторического музея. Там были церковные древности и оружие, ткани и ковры, гобелены и шпалеры, драгоценности и посуда, книги и документы, картинная галерея.

После революции 1917 года собрание Щукина вывезли в Исторический музей. Через год его усадьбу отдали Музею старой Москвы, а в 1934-м по ходатайству Максима Горького передали Биологическому музею.

mos.ru. Максим Денисов

Музей-панорама «Бородинская битва»

В первые годы советской власти помещения под музеи не строили. Под экспозиции приспосабливали церкви, дворцы аристократии, дворянские особняки и усадьбы. Ситуация изменилась только после Великой Отечественной войны, когда возникла потребность в мемориальных сооружениях патриотической направленности. Решение о проектировании здания будущего музея-панорамы «Бородинская битва» исполком Моссовета принял в апреле 1960 года.

К тому моменту творение Франца Рубо — огромная панорама — несколько десятилетий находилась в плачевном состоянии. Она какое-то время простояла в павильоне на Чистых прудах после помпезного открытия в присутствии Николая II в 1912 году. Через несколько лет павильон разломали, а намотанное на вал полотно весом свыше трех тонн пустили «путешествовать» по складам. Оно побывало в Донском монастыре, Нескучном саду, недостроенном Миусском соборе, садах «Аквариум» и «Эрмитаж»

Перед Великой Отечественной войной картину перевезли на склад на Хорошевском шоссе. Там ее осмотрели специалисты. Их вердикт был неутешителен: живопись неба пропала с холста полностью. К реставрации приступили только в мае 1949-го. Полотно перевезли в ГМИИ имени А. С. Пушкина.

В это же время обсуждали место строительства здания панорамы. Среди вариантов — Бородинское поле, Нескучный сад. В конце концов выбор остановили на Кутузовском проспекте — поблизости от «Кутузовской избы».

Mos.ru

Строить здание начали в сентябре 1961 года. Над проектом работали архитекторы Александр Корабельников, Сергей Кучанов и Александр Кузьмин . В центральной части здания вырос гигантский цилиндр, облицованный техническим серо-голубым стеклом, который стоял на 20 мощных пилонах. Примыкающие к цилиндру крылья здания украсили тематические мозаичные панно, а на стилобате разместили 68 трофейных орудий, отбитых у французов во время Бородинского сражения.

11 июля 1962 года, когда здание еще стояло в строительных лесах, шедевр Франца Рубо привезли на Кутузовский проспект на лесовозе и с помощью крана поместили в панорамный зал.

«Бородинская битва» открылась 18 октября того же года, став первым московским музейным зданием, построенным в СССР.

Mos.ru

Дарвиновский музей

Но на самом деле первым должно было стать здание Государственного Дарвиновского музея, ядро которого составило частное собрание биолога и популяризатора науки Александра Котса.

До революции на основе его коллекции создали Музей эволюционной теории, который располагался в нескольких комнатах Московских высших женских курсов. Именно туда в 1907 году Котса пригласили читать курс эволюции. С того момента он начал мечтать о здании, которое учитывало бы все нюансы его экспозиции. Но средства на строительство не удавалось получить ни в царской России, ни в довоенном Советском Союзе.

Дело сдвинулось с мертвой точки только в 1946-м, когда Совет Министров СССР выделил 100 тысяч рублей на проектирование здания будущего Дарвиновского музея. В 1952 году Котс написал Иосифу Сталину письмо, в котором просил поскорее решить вопрос со строительством. Ему ответили согласием.

Mos.ru

Участок под музей выделили недалеко от станции метро «Фрунзенская». Над проектом работали сотрудники мастерской № 10 института «Моспроект-1» под руководством Аркадия Мордвинова , одного из авторов проекта гостиницы «Украина». Для Дарвиновского музея, к слову, тоже предлагали возвести монументальное сооружение в стиле сталинский ампир.

Когда проект был почти готов, его пришлось пересмотреть «с учетом применения наиболее прогрессивных методов строительства» — из-за объявленной Никитой Хрущевым борьбы с излишествами в архитектуре. Так, новое проектное задание утвердили только в 1959-м. На бумаге здание приобрел