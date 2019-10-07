Здание детской школы искусств им. Алябьева отремонтируют

Здание детской школы искусств (ДШИ) им. А. Алябьева на западе столицы капитально отремонтируют, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт помещений ГБУДО Москвы „ДШИ им. А. А. Алябьева“ по адресу: ул. Большая Филевская, д. 6, район Филевский парк, Западный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
Как сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, детская школа искусств им. А. Алябьева является одной из старейших в Москве. «Тут проводится обучение игре на музыкальных инструментах, занятия вокалом, хоровым пением и хореографией. Также действует отделение искусств и реализуется обширный блок других образовательных программ», — пояснил он.
Отмечается, что структура детской школы искусств включает две группы помещений: учебную и общешкольную. Для учебного процесса предусмотрено три зала, два из которых рассчитаны на 35 мест и один актовый зал на 48 мест, а также учебные классы для групповых и индивидуальных занятий. В составе школы предусмотрены библиотека, административные и бытовые помещения.
В пресс-службе пояснили, что в рамках запланированных проектом работ будет осуществлен ремонт кровли и чердака, обновление фасадов, восстановление крылец и замена кровельного покрытия козырьков. В здании установят новые наружные и внутренние двери, оконные блоки и подоконные плиты. Внутри запланирован демонтаж существующих и возведение новых перегородок, а также установка новых лестничных ограждений и полная внутренняя отделка помещений в соответствии с их функциональным и технологическим назначением.
«Чрезвычайно важно содержать в порядке инфраструктуру таких учреждений, именно поэтому под руководством мэра Москвы Сергея Собянина реализуется беспрецедентная программа по модернизации школ искусств и музыкальных школ в столице. Таким образом обеспечивается не только безопасность для детей, но и комфортные рабочие условия для педагогов и персонала учебных заведений — это одна из приоритетных задач столичного правительства», — подчеркнул В. Леонов.