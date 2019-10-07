Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Здание детской школы искусств им. А. Алябьева на западе столицы капитально отремонтируют 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Здание детской школы искусств им. Алябьева отремонтируют
Фото: РИА Новости
Здание детской школы искусств (ДШИ) им. А. Алябьева на западе столицы капитально отремонтируют, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт помещений ГБУДО Москвы „ДШИ им. А. А. Алябьева“ по адресу: ул. Большая Филевская, д. 6, район Филевский парк, Западный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
Как сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, детская школа искусств им. А. Алябьева является одной из старейших в Москве. «Тут проводится обучение игре на музыкальных инструментах, занятия вокалом, хоровым пением и хореографией. Также действует отделение искусств и реализуется обширный блок других образовательных программ», — пояснил он.
Отмечается, что структура детской школы искусств включает две группы помещений: учебную и общешкольную. Для учебного процесса предусмотрено три зала, два из которых рассчитаны на 35 мест и один актовый зал на 48 мест, а также учебные классы для групповых и индивидуальных занятий. В составе школы предусмотрены библиотека, административные и бытовые помещения.
В пресс-службе пояснили, что в рамках запланированных проектом работ будет осуществлен ремонт кровли и чердака, обновление фасадов, восстановление крылец и замена кровельного покрытия козырьков. В здании установят новые наружные и внутренние двери, оконные блоки и подоконные плиты. Внутри запланирован демонтаж существующих и возведение новых перегородок, а также установка новых лестничных ограждений и полная внутренняя отделка помещений в соответствии с их функциональным и технологическим назначением.
«Чрезвычайно важно содержать в порядке инфраструктуру таких учреждений, именно поэтому под руководством мэра Москвы Сергея Собянина реализуется беспрецедентная программа по модернизации школ искусств и музыкальных школ в столице. Таким образом обеспечивается не только безопасность для детей, но и комфортные рабочие условия для педагогов и персонала учебных заведений — это одна из приоритетных задач столичного правительства», — подчеркнул В. Леонов.
Детей знакомят с порнозвездами и содомитами
Агентство «Москва»: последние новости
Водопроводную сеть реконструируют в столичных районах Котловка и Нагорный Водопроводную сеть реконструируют в столичных районах Котловка и Нагорный Зону действия парковочных разрешений расширили для резидентов четырех районов в центре столицы Зону действия парковочных разрешений расширили для резидентов четырех районов в центре столицы Померанцевую оранжерею в Нескучном саду реконструируют Померанцевую оранжерею в Нескучном саду реконструируют
Комментарии
Новости Москвы , Валерий Леонов , Сергей Собянин , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым11
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина
Российский топ-менеджер умер от отравленного кокаина10
Лукашенко бросил России «ракетный вызов»
Лукашенко бросил России «ракетный вызов»264
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе
Киев допустил непризнание выборов в Донбассе38
Выписан первый штраф за курение на балконе
Выписан первый штраф за курение на балконе241
Видео
Слишком много танков: в США увидели силу России
00:34
Слишком много танков: в США увидели силу России
Армия Статьи
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
00:26
ЧП в Москве: из тоннеля под Ленинградским проспектом повалил дым
Происшествия Пожары
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
00:46
Редкий зверь: Ка-29 замечен на учениях морпехов
Армия Оружие
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
07:05
«Шишечка, давайте покажу»: как Путин ушел в тайгу
Политика Статьи
ЧП в Подмосковье: погибли дети
00:25
ЧП в Подмосковье: погибли дети
Происшествия Пожары
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
03:25
Пропала звезда сериала «Счастливы вместе»
Шоу-бизнес
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
00:37
Украинцев избили в ЕС за речь на родном языке
Происшествия Прибалтика
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
06:54
«Не дадим вам работать»: скандал в онкоцентре на Каширке
Общество
Директор Заворотнюк сделал заявление
00:53
Директор Заворотнюк сделал заявление
Шоу-бизнес
Выписан первый штраф за курение на балконе
01:49
Выписан первый штраф за курение на балконе
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть