Здание детской школы искусств им. Алябьева отремонтируют

Здание детской школы искусств им. А. Алябьева на западе столицы капитально отремонтируют

Здание детской школы искусств (ДШИ) им. А. Алябьева на западе столицы капитально отремонтируют, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт помещений ГБУДО Москвы „ДШИ им. А. А. Алябьева“ по адресу: ул. Большая Филевская, д. 6, район Филевский парк, Западный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

Как сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов , детская школа искусств им. А. Алябьева является одной из старейших в Москве. «Тут проводится обучение игре на музыкальных инструментах, занятия вокалом, хоровым пением и хореографией. Также действует отделение искусств и реализуется обширный блок других образовательных программ», — пояснил он.

Отмечается, что структура детской школы искусств включает две группы помещений: учебную и общешкольную. Для учебного процесса предусмотрено три зала, два из которых рассчитаны на 35 мест и один актовый зал на 48 мест, а также учебные классы для групповых и индивидуальных занятий. В составе школы предусмотрены библиотека, административные и бытовые помещения.

В пресс-службе пояснили, что в рамках запланированных проектом работ будет осуществлен ремонт кровли и чердака, обновление фасадов, восстановление крылец и замена кровельного покрытия козырьков. В здании установят новые наружные и внутренние двери, оконные блоки и подоконные плиты. Внутри запланирован демонтаж существующих и возведение новых перегородок, а также установка новых лестничных ограждений и полная внутренняя отделка помещений в соответствии с их функциональным и технологическим назначением.