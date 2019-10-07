От 35 до 40 млрд рублей тратит Москва на благоустройство

В столице на все работы по благоустройству уходит порядка 35-40 миллиардов рублей, в текущем году в городе проводят работы по всей ширине уличных пространств в формате «от дома до дома», сообщил руководитель департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.

«В целом на все работы по благоустройству расходуется около 35-40 миллиардов рублей. И эта сумма не меняется. Объясню. У инженерных компаний («Мосводоканал», Мосводосток», МОЭСК, «Мосгаз» и других — ред.) есть свои бюджеты. И задача стояла консолидировать общий бюджет для выполнения комплексных работ по благоустройству», — отметил Елисеев в интервью газете «Коммерсант»

Он пояснил, что в формате «от дома до дома» ведется работа по благоустройству на 855 объектах дорожного хозяйства. В перечень производимых работ входят фрезерование и укладка асфальтобетонного покрытия на проезжей части и тротуарах улиц, установка бордюрного камня, устройство газонов, ремонт колодцев и дождеприемников и так далее.

По его словам, также инженерные службы и сетевые компании города проводят обследование территории перед началом благоустроительных работ.

Кроме того, власти столицы приняли решение о том, что после благоустройства на объект не должны заходить рабочие в течение пяти лет, поэтому делается сразу весь комплекс работ: тротуары, освещение, пешеходные дорожки, парковки и многое другое.