Москвичи решат, что еще нужно благоустроить в столице

Жители Москвы в проекте "Активный гражданин" смогут решить, что нужно благоустроить в столице в первую очередь, сообщается на сайте мэра города.

"В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, посвященное программе "Мой район", — говорится в сообщении.

Согласно данным, москвичам предстоит ответить на три вопроса. Сначала участники выберут проекты, которые, по их мнению, следует реализовать в рамках программы в первую очередь. Среди предложенных вариантов — создание или благоустройство парков и транспортных узлов.

Затем участники ответят, нужно ли включить в программу благоустройство школьных дворов, территорий возле поликлиник, центров соцобслуживания, учреждений культуры и других городских объектов.

Программа "Мой район" стартовала в 2019 году для создания качественной городской среды во всех районах Москвы. Отмечается, что главная особенность программы — все проекты учитывают потребности и пожелания жителей. Для каждого района разрабатывается индивидуальный мастер-план.