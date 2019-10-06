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Собянин рассказал о ночных маршрутах в столице 

SM News + ещё 2 2 часа назад
Собянин рассказал о ночных маршрутах в столице
Фото: Twitter
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как могут в ночное время суток горожане добраться до дома. Об этом он пишет в воскресенье, 6 октября, в микроблоге Twitter. Он отметил, что ночные автобусы — самый экономичный способ добраться после полуночи в нужный район. В столице 13 ночных маршрутов. Они ходят до 5.30. Стоимость в них не отличается от дневных тарифов.
"Москва живет круглосуточно, и ночные автобусы — самый экономный способ добраться домой. Сейчас в городе 13 ночных маршрутов, которые связывают центр и дальние районы. Ночные автобусы выходят в рейс после полуночи и курсируют до 05:30. Стоимость проезда в них такая же, как и днем", — говорится в сообщении.
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Новости Москвы , Сергей Собянин
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