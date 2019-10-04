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С. Собянин встретился с членами международного дискуссионного клуба «Валдай» в Москве 

Агентство «Москва» + ещё 5 19 минут назад
Собянин встретился с членами «Валдая» в Москве
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с членами международного дискуссионного клуба «Валдай» и рассказал о концепции развития столицы и самых масштабных инфраструктурных проектах, которые реализуются в городе, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«Много сделано в Москве, много произошло изменений за последние годы. Но так устроены города, что что-то сделать один раз и навсегда невозможно. Нужно постоянно находиться в движении, хотя бы потому что наши конкуренты — другие мировые города — активно развиваются и движутся вперед. Поэтому остановка в развитии означает фактически отставание от других и деградацию. Поэтому, не меняя, с одной стороны, приоритетов, оставляя те же самые, которые были раньше — развитие транспорта, образования, здравоохранения, благоустройство общественных пространств, экология, развитие технологии Smart City, — мы каждый год или каждый период времени ставим перед собой все новые и новые задачи, более амбициозные», — заявил С. Собянин.
Он рассказал о наиболее крупных проектах, которые в настоящее время реализуются в городе: строительство хорд и дорог, Большой кольцевой линии Московского метрополитена, которая по протяженности должна стать самой крупной в мире; строительство Московских центральных диаметров.
«Это и такая серьезная модернизация здравоохранения. Это применение новых технологий искусственного интеллекта в информационных технологиях города Москвы. Это масштабнейшая программа реновации жилого фонда — «хрущевского наследия» — пятиэтажек, которые морально и физически устарели. И ряд других проектов, которые — каждый из них — являются чрезвычайно масштабным, сложным, интересным и нужным для развития города», — добавил мэр.
Кроме того, С. Собянин ответил на вопросы членов клуба о технологиях Smart City — «умного города», — которые внедряются в Москве. Мэр отметил, что в настоящее время 350 государственных услуг переведены в электронную форму, и миллионы людей пользуются этим ежедневно.
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Комментарии
Новости Москвы , Сергей Собянин , Валдайский клуб , АГН "Москва"
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