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Столичная выставка «Город: детали» может стать долгосрочной 

РИА Новости + ещё 2 8 часов назад
Выставка «Город: детали» может стать долгосрочной
Фото: РИА Новости
Выставка дизайн-решений для современного мегаполиса "Город: детали" может стать долгосрочной, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
С 3 по 5 октября в 75-м павильоне ВДНХ проходила выставка-презентация "Город: детали". Площадь интерактивной экспозиции составила свыше 15 тысяч квадратных метров. Вниманию посетителей было представлено более 250 дизайнерских решений для современного мегаполиса.
"Сейчас демонстрируют российские производители продукцию нового образца. Индустрия создания городской среды активно прогрессирует, задачи, которые мы решаем в Москве, сегодня трансформируются и на другие регионы …Это серьезный шаг вперед… Полагаю, что решение мэром будет принято такое, чтобы подобные выставки сделать долгосрочными и в год проводить несколько месяцев", — сообщил Бирюков на выставке-презентации.
Заммэра отметил, что на выставке ему понравились все решения для благоустройства города. Он надеется, что москвичи смогут сами выбрать концепции благоустройства районов.
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Новости Москвы , Петр Бирюков
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