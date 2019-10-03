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Четверг стал самым теплым днем октября в Москве 

Москва24 3 часа назад
Четверг стал самым теплым днем октября в Москве
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
В четверг температура в городе достигла максимальных значений для октября. Об этом говорится на портале "Метеоновости".
Метеорологи отмечают, что днем 3 октября воздух в городе прогрелся до +21,1 градуса. Предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха (+24 градуса) на станции ВДНХ 3 октября отмечался в 1915 году.
Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности до 10:00 субботы, 5 октября, из-за порывистого ветра. В эти дни возможны дожди, а скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду.
Уже на предстоящих выходных москвичей ожидает пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, температура днем будет держаться на уровне +9…+10 градусов. По ночам она может понижаться до 0.
Столицу периодически будут накрывать дожди разной степени интенсивности и продолжительности. Ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным, на уровне 740 миллиметров ртутного столба. К вечеру воскресенья оно достигнет нормального уровня — 746 миллиметров ртутного столба.
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