Четверг стал самым теплым днем октября в Москве

В четверг температура в городе достигла максимальных значений для октября. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

Метеорологи отмечают, что днем 3 октября воздух в городе прогрелся до +21,1 градуса. Предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха (+24 градуса) на станции ВДНХ 3 октября отмечался в 1915 году.

Ранее в Москве объявили желтый уровень погодной опасности до 10:00 субботы, 5 октября, из-за порывистого ветра. В эти дни возможны дожди, а скорость ветра составит 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 15 метров в секунду.

Уже на предстоящих выходных москвичей ожидает пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, температура днем будет держаться на уровне +9…+10 градусов. По ночам она может понижаться до 0.

Столицу периодически будут накрывать дожди разной степени интенсивности и продолжительности. Ветер будет дуть со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление останется пониженным, на уровне 740 миллиметров ртутного столба. К вечеру воскресенья оно достигнет нормального уровня — 746 миллиметров ртутного столба.