Международные соревнования по брейкингу пройдут в «Лужниках» 18-20 октября

Международные соревнования по брейкингу Russian Open Breaking Championships пройдут во Дворце гимнастики в «Лужниках» с 18 по 20 октября 2019 г. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

«С 18 по 20 октября в «Лужниках» (ул. Лужники, д. 24, стр. 24) во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой пройдут международные соревнования по брейкингу Russian Open Breaking Championships (ROBC). Впервые ROBC состоялся в Москве в октябре 2018 г. Тогда в соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов. 18 октября, накануне отборочных туров, зарубежные специалисты Katsu (Япония), Crumbs (США), Abstrak (США), Intact (Украина) проведут мастер-классы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сами соревнования пройдут на двух аренах Дворца гимнастики в два этапа.

«В программе соревнований восемь номинаций. Самые юные бибои и бигерлз смогут продемонстрировать свое мастерство как в командах в номинации Kids Show, так и в индивидуальных баттлах в формате один на один. В субботу, 19 октября, состоятся отборочные туры. Победители и призеры будут определены на следующий день — 20 октября. В рамках ROBC-2019 пройдут статусные соревнования Всемирной федерации танцевального спорта WDSF Open Breaking B-boys и WDSF Open Breaking B-girls. 20 октября к прошедшим отборочные туры присоединятся приглашенные российские и зарубежные участники (представители Франции, Бельгии, Германии, Финляндии, Белоруссии, Украины и других стран)», — пояснили в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, командные соревнования пройдут в формате «пять на пять».

«За призовые места на пьедестале почета будут бороться команды из пяти стран — Южной Кореи, Франции, Канады, Украины и России. Оценивать выступления спортсменов будет представительная экспертная международная судейская коллегия. Без сомнения, ведущие и диджеи — одни из главных участников любого мероприятия. В этом году на сцене выступят MC Kazak (Россия), MC Scream (Украина), DJ Legioner (Россия), DJ Smirnoff (Россия)», — добавили в пресс-службе.

Торжественная церемония открытия международных соревнований по брейкингу Russian Open Breaking Championships состоится 20 октября в 19:00.