Первые два диаметра МЦД разгрузят столичные вокзалы

Благодаря запуску первоочередных Московских центральных диаметров (МЦД) снизится нагрузка на железнодорожные вокзалы столицы в среднем на 20%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

«Маршруты МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск» охватывают семь вокзалов Москвы. С запуском движения по диаметрам, который намечен на конец этого — начало следующего года, нагрузка на вокзалы уменьшится», — отметил Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса напомнил, что первый диаметр пройдет через Савеловский и Белорусский вокзалы, благодаря второму можно добраться до Рижского и Курского железнодорожных вокзалов, а также до площади трех вокзалов (Ленинградский, Ярославский и Казанский). Кроме того, на МЦД будет сформирована широкая сеть пересадок на станции метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК).