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Первые два диаметра МЦД разгрузят столичные вокзалы 

Москва меняется 6 часов назад
Первые два диаметра МЦД разгрузят столичные вокзалы
Фото: Cергей Авдуевский / Москва меняется
Благодаря запуску первоочередных Московских центральных диаметров (МЦД) снизится нагрузка на железнодорожные вокзалы столицы в среднем на 20%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
«Маршруты МЦД-1 «Одинцово — Лобня» и МЦД-2 «Нахабино — Подольск» охватывают семь вокзалов Москвы. С запуском движения по диаметрам, который намечен на конец этого — начало следующего года, нагрузка на вокзалы уменьшится», — отметил Марат Хуснуллин.
Глава Стройкомплекса напомнил, что первый диаметр пройдет через Савеловский и Белорусский вокзалы, благодаря второму можно добраться до Рижского и Курского железнодорожных вокзалов, а также до площади трех вокзалов (Ленинградский, Ярославский и Казанский). Кроме того, на МЦД будет сформирована широкая сеть пересадок на станции метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК).
«Таким образом, часть пассажиров железной дороги, которые ранее приезжали на ближайшие по ходу движения электричек вокзалы и там делали пересадку на метро, теперь смогут продолжить свой путь по центру города на МЦД — и сделать пересадку на другой станции на более удобную для них линию метро или МЦК», — рассказал Марат Хуснуллин.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин , Лобня , Нахабино , Одинцово , Подольск
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