На Воробьевых горах изменят скоростной режим 

На шести улицах рядом с главным зданием МГУ изменят скоростной режим движения транспорта. Там же появятся "лежачие полицейские", сообщает Агентство "Москва".
С середины октября на улицах можно будет ездить с максимальной скоростью 20 километров в час. Сейчас разрешенная скорость — до 40 километров в час.
В пресс-службе ЦОДД пояснили, что это делается для безопасности пешеходов, поскольку в на Воробьевых горах расположены учебные и жилые корпуса университета, и по улицам гуляет большое количество людей.
Новые ограничения будут действовать на улицах Менделеевской, Лебедева, Колмогорова, Академика Хохлова, Академика Самарского и участке Университетской площади от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта.
Работы по замене дорожных знаков и установке 30-и "лежачих полицейских" начнутся в ближайшее время.
Ранее в МВД заявили, что порог превышения максимально допустимой скорости могут уменьшить до 10 километров в час. Норму предлагается реализовать в новом кодексе, который готовит правительство.