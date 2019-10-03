На Воробьевых горах изменят скоростной режим

На шести улицах рядом с главным зданием МГУ изменят скоростной режим движения транспорта. Там же появятся "лежачие полицейские", сообщает Агентство "Москва".

С середины октября на улицах можно будет ездить с максимальной скоростью 20 километров в час. Сейчас разрешенная скорость — до 40 километров в час.

В пресс-службе ЦОДД пояснили, что это делается для безопасности пешеходов, поскольку в на Воробьевых горах расположены учебные и жилые корпуса университета, и по улицам гуляет большое количество людей.

Новые ограничения будут действовать на улицах Менделеевской, Лебедева, Колмогорова, Академика Хохлова, Академика Самарского и участке Университетской площади от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта.

Работы по замене дорожных знаков и установке 30-и "лежачих полицейских" начнутся в ближайшее время.