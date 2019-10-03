Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летний кинотеатр появится в парке «Дружба» 

Москва24 + ещё 3 3 часа назад
Летний кинотеатр появится в парке «Дружба»
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В парке "Дружба" сделают площадку, на которой можно будет открыть летний кинотеатр, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Зрительный зал в виде амфитеатра организуют на естественном склоне. У горожан появится возможность не только смотреть фильмы, но и читать лекции, проводить выставки, мастер-классы, творческие вечера, фестивали и другие мероприятия.
Амфитеатр будет состоять из шести рядов, которые будут спускаться с верхней точки холма вниз. В середине амфитеатра обустроят лестничный спуск. В кинозале смогут находиться 160 человек.
Работы уже начались, завершить их должны в этом году. В экспозиционной части парка "Дружба" привели в порядок площадки вокруг расположенных там скульптур. Недалеко от центральной аллеи оборудовали площадку с 20 качелями.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что работы по благоустройству, запланированные на текущий год, завершены на 90%. По его словам, речь идет о 4,5 тысячи объектов.
За 9 лет в столице благоустроили 700 общественных пространств. В этом году в городе появилось 139 парков, скверов и рекреационных зон. В рамках программы «Мой район» до конца года работы проведут на 161 территории.
Как москвич сменил ориентацию по вине Apple
Москва24: последние новости
На схему метро с МЦД добавили станцию "Покровское-Стрешнево" На схему метро с МЦД добавили станцию "Покровское-Стрешнево" На ВДНХ отпразднуют Всемирную неделю космоса На ВДНХ отпразднуют Всемирную неделю космоса День музыки отметят в столичных парках День музыки отметят в столичных парках
Комментарии
Новости Москвы , Петр Бирюков , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей1
«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину
«Поразительно коррумпирована»: Трамп обрушился на Украину83
Отказ систем: МС-21 экстренно сел в Подмосковье
Отказ систем: МС-21 экстренно сел в Подмосковье18
«Уступка»: кому не нравится «формула Штайнмайера»
«Уступка»: кому не нравится «формула Штайнмайера»52
В ООН оценили предложение о переносе из США
В ООН оценили предложение о переносе из США435
Видео
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
03:34
Пока вы спали: пилота SSJ 100 обвинили в гибели людей
Общество
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
05:04
Разговор Трампа и Зеленского слышал советник Пенса
В мире Ближний Восток
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
01:00
В скандал с Бочкаревой втянули Началову
Шоу-бизнес
Лукашенко отправляется на Украину
01:30
Лукашенко отправляется на Украину
В мире Украина
«Власти хотят закрыть рот всем»
01:17
«Власти хотят закрыть рот всем»
Украина В мире
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
01:10
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
Происшествия
Названы последствия глобального потепления в России
01:22
Названы последствия глобального потепления в России
Экология Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение