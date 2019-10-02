Сергей Собянин пригласил москвичей на бесплатные экскурсии 4-10 октября

Сергей Собянин. В павильоне «Космос», расположенном на территории ВДНХ, с 4 по 10 октября пройдет ряд бесплатных экскурсий. Об этом на своей официальной странице «ВКонтакте» рассказал мэр Москвы

— В пятницу на ВДНХ стартует Неделя космоса. В павильоне «Космос» будут бесплатные экскурсии и встреча с Героем России Федором Юрчихиным, приходите, — рассказал глава города.

Уточняется, что встреча с космонавтом Юрчихиным будет посвящена искусственным спутникам Земли. Она стартует 4 октября в 16:00.

Посетителям павильона предложат экскурсии «Время и космос» и «Спутники: Земля из космоса». Также 4, 8, 9 и 10 октября можно будет бесплатно побывать в центре «Космонавтика и авиация».