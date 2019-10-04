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Липовая аллея появилась в Битцевском парке Москвы 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Липовая аллея появилась в Битцевском парке
Фото: Софья Сандурская/АГН "Москва"
Липовая аллея в честь детей, появившихся на свет в 2019 году, появилась на территории природно-исторического парка "Битцевский лес" в московском районе Чертаново Северное. Новая экологическая акция "Наше дерево", стартовавшая весной 2019 года, предоставила семьям москвичей возможность высадить в парке дерево в честь рождения ребенка.
"В Москве порядка 25 парков, для для каждого характерны свои породы деревьев. Сегодня в Битцевском парке мы посадили 30 лип, им более 15 лет, высота 6 м. По нашим расчетам они должны хорошо прижиться", — сказал в пятницу на открытии акции журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.
Акция "Наше дерево" будет проходить в парках и в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) столицы, куда родители смогут приводить ребенка и показывать ему каждый год, как растет вместе с ним его дерево. Родители девочек обычно выбирают липы, ивы, а родители мальчиков — дубы и сосны, отметил Кульбачевский.
Как рассказал ТАСС замдиректора "Дирекции Мосприроды" ГКУ Москвы Евгения Дворник, деревья для акции выращивают в питомниках, которые находятся в центральной части России, для того, чтобы посадочный материал максимально прижился и приспособился к условиям городской среды. Деревья закупаются четырех категории с хорошим сформированным комом — это липы, дубы, рябины, клены, яблони, груши, ели.

Заявления от москвичей

До 31 июля на сайте мэра Москвы принимались заявки для высадки деревьев осенью, всего было одобрено свыше 2,3 тыс. заявок. А по тем заявкам, которые поступают с 1 августа, высадки начнутся уже в 2020 году.
"Заявление жителей на сайте рассматривают в течение семи дней. В середине сентября приходит приглашение об участии, родители бронируют дерево, мы учитываем это, и не даем возможности забронировать его еще раз. У нас есть предварительный план высадки около 25 тыс. в следующем году", — сказал ТАСС руководитель департамента информационных технологий и куратор проекта Антон Дьяченко.
Планируется, что в 2019 года именные деревья высадят в 27 природных парках: Тропаревском, Покровское-Стрешнево, Москворецком, Долина реки Сетунь, Измайлово, Кузьминки-Люблино и других.
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Новости Москвы , Антон Кульбачевский , ИТАР-ТАСС
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