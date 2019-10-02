Лекцию о британских художниках прочитают в «Гараже»

Лекцию о британских художниках прочитают в музее «Гараж»

Лекцию для жителей и гостей столицы прочитают 10 октября в Музее современного искусства «Гараж».

Мероприятие получило название «Эдуардо Паолоцци — Билл Вудроу», сообщили на сайте культурной площадки. Лекцию прочитает Ирина Кулик — арт-критик культуролог.

Тематикой мероприятия выбрали эволюцию британской скульптуры. Ее раскроют на примере Билла Вудроу и Эдуардо Паолоцци. Первый — скульптор, использующий в работах найденные запчасти от автомобилей. Второй — сооснователь объединения художников и теоретиков модернизма под названием «Группа независимых».

Начало в 19:30.