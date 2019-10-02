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Лекцию о британских художниках прочитают в музее «Гараж» 

Управа района Якиманка + ещё 1 6 часов назад
Лекцию о британских художниках прочитают в «Гараже»
Фото: РИА Новости
Лекцию для жителей и гостей столицы прочитают 10 октября в Музее современного искусства «Гараж».
Мероприятие получило название «Эдуардо Паолоцци — Билл Вудроу», сообщили на сайте культурной площадки. Лекцию прочитает Ирина Кулик — арт-критик культуролог.
Тематикой мероприятия выбрали эволюцию британской скульптуры. Ее раскроют на примере Билла Вудроу и Эдуардо Паолоцци. Первый — скульптор, использующий в работах найденные запчасти от автомобилей. Второй — сооснователь объединения художников и теоретиков модернизма под названием «Группа независимых».
Начало в 19:30.
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Новости Москвы , Ирина Кулик
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