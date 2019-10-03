Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В парках Москвы пройдут праздничные концерты по случаю дня музыки 

ТАСС + ещё 8 21 минуту назад
В парках Москвы пройдут праздничные концерты
Фото: РИА Новости
Концерты, приуроченные к Международному дню музыки, пройдут в столичных парках 6 октября, об этом в четверг сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"По случаю Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, в парках столицы пройдут праздничные концерты. В Воронцовском парке проведут цикл "Вечера классической музыки". Каждый концерт будет включать два акта по 45 минут. В перерывах между выступлениями конферансье расскажет гостям об истории создания произведений, а также поделится интересными фактами из биографий знаменитых исполнителей и композиторов. Первая встреча состоится 6 октября с 18:00 до 19:40", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на главной сцене Воронцовского парка запланировано выступление струнного секстета оркестра Collegium Musicum, который исполнит русские народные песни в оригинальной обработке, а также композиции Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича и других русских композиторов. Вход свободный.
Кроме того, рок-концерт состоится в столичном парке "Фили" 6 октября. В рамках мероприятия зрителям расскажут об особенностях игры на разных инструментах. Вход на концерт свободный.
На сайте отмечается, что также еще одно мероприятие по случаю празднования дня музыки пройдет в Лианозовском парке 6 октября с 15:00 до 21:00. На концерте электронной музыки MoscowTechoPark диджеи сыграют техно и drum"n"bass. Концерт состоится на территории скейт-парка. Вход свободный.
Международный день музыки (International Music Day) — праздник, традиционно объединяющий меломанов по всему миру. Решение о его проведении было принято на Генеральной ассамблее Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО в Лозанне в 1973 году.
В 16 регионах устроили облаву всероссийского масштаба
ТАСС: последние новости
В Москве построили 34 частных детских сада по программе льготной аренды помещений В Москве построили 34 частных детских сада по программе льготной аренды помещений Собянин и Белозеров открыли новые платформы на Белорусском вокзале Москвы Собянин и Белозеров открыли новые платформы на Белорусском вокзале Москвы Власти Москвы помогут улучшить транспортную доступность нового здания двух окружных судов Власти Москвы помогут улучшить транспортную доступность нового здания двух окружных судов
Комментарии
Новости Москвы , Сергей Рахманинов , Дмитрий Шостакович , Петр Чайковский , Генассамблея ООН , ЮНЕСКО , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН оценили предложение о переносе из США
В ООН оценили предложение о переносе из США369
«Вова, выходи!» «Майдан» выдвинул требования Зеленскому
«Вова, выходи!» «Майдан» выдвинул требования Зеленскому1332
«Власти хотят закрыть рот всем»
«Власти хотят закрыть рот всем»151
СМИ сообщили о проблемах со здоровьем у Боярского
СМИ сообщили о проблемах со здоровьем у Боярского43
Пережившие 90-е могут получить льготы
Пережившие 90-е могут получить льготы77
Видео
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
02:03
Гуф хочет «двушку» на юго-западе за клип «Москва»
Шоу-бизнес
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
00:48
Раздел при разводе: Грудинин подал в суд на больницу
Общество
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
00:51
Украинский журналист осудил Соловьева за «поганый язык»
Общество Украина
«Власти хотят закрыть рот всем»
01:17
«Власти хотят закрыть рот всем»
Украина В мире
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
01:10
Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда
Происшествия
Названы последствия глобального потепления в России
01:22
Названы последствия глобального потепления в России
Экология Наука
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
00:59
«Лишний рот»: Лоза оценил возвращение Ветлицкой
Шоу-бизнес
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
00:21
Протесты в Киеве: митингующие идут к офису Зеленского
Украина В мире
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
02:32
Россияне пожаловались Папе Римскому на отопление
Общество
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
00:20
Пока вы не уснули: Россия останется без доллара
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение