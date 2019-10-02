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Собянин и Белозеров открыли новые платформы на Белорусском вокзале Москвы 

ТАСС + ещё 12 2 часа назад
На Белорусском вокзале открыли новые платформы
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор — председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров в среду открыли новый пригородный павильон и дополнительные платформы на Белорусском вокзале, необходимые для запуска Московского центрального диаметра (МЦД).
"Мы полным ходом продолжаем работать для того, чтобы в конце ноября, как и обещали, открыть первые два центральных диаметра МЦД-1 и МЦД-2 совместно с железными дорогами, с коллегами из Московской области", — сказал Собянин.
Он напомнил, что ранее были утверждены тарифы на проезд по МЦД, которые заметно ниже традиционных цен на проезд в пригородных электричках.
"Коллеги обкатывают новые поезда "Иволга" для запуска МЦД, и полным ходом идут масштабные работы по технологической инфраструктуре. Здесь на Белорусском вокзале запущены две новые платформы, которые очень важны для запуска МЦД на этом направлении", — сказал мэр.
Он поблагодарил Белозерова за совместную работу и поздравил с прошедшей годовщиной РЖД.
"Железные дороги — это часть транспортной инфраструктуры, которая обслуживает миллионы москвичей. Благодаря плодотворной совместной с вами работе с каждым годом все большее значение играет РЖД", — добавил Собянин.
Белозеров отметил, что железные дороги все больше и больше становятся городским видом транспорта.
"Здесь открыты две новые платформы, четыре новых пути. Это дает возможность улучшить технологию: убрать поезда в новую точку, чтобы МЦД заработали с большей интенсивностью", — сказал он.
В новый павильон Белорусского вокзала со среды переведены ускоренные поезда до Усова и Одинцова, а освободившиеся транзитные пути Белорусского вокзала будут отданы для обслуживания поездов МЦД. Через несколько месяцев Белорусский вокзал станет одной из наиболее востребованных станций первой линии наземного метро МЦД-1, который свяжет Одинцово и Лобню. Новый павильон будет иметь выходы на площадь Тверской заставы и улицу Грузинский вал, минуя старое здание Белорусского вокзала.
В настоящее время проект МЦД предусматривает запуск пяти диаметров: 375 км пути со 186 станциями. Ожидается, что их запуск улучшит транспортное обслуживание 9,6 млн человек — 6,9 млн москвичей и 2,7 млн жителей 17 городов Московской области. Пассажиропоток диаметров превысит 300 млн человек в год, а нагрузка на существующую транспортную инфраструктуру Москвы, как ожидается, уменьшится на 10-12%. Кроме МЦД-1 в конце 2019 года планируется открыть пассажирское движение по диаметрам МЦД-2 Нахабино-Подольск.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Олег Белозеров , РЖД , Московская область
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