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Москву продолжат отапливать при потеплении 

Мослента + ещё 3 2 часа назад
Москву продолжат отапливать при потеплении
Фото: РИА Новости
Коммунальщики не планируют отключать отопление в московских жилых домах на время потепления, которое пришло в столицу на этой неделе. Об этом во вторник, 1 октября, сообщил ТАСС заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков.
По его словам, прекратить подачу тепла можно только поэтапно в течение трех дней.
«В связи с тем, что потепление накануне зимнего отопительного периода является кратковременным явлением, отключение систем отопления осуществляться не будет», — пояснил чиновник.
При этом он отметил, что температура теплоносителя в системах отопления будет понижена. Кроме того, коммунальщики перейдут на график подачи теплоносителя при температуре наружного воздуха восемь градусов: это позволит в дальнейшем быстро перейти к обеспечению бесперебойного теплоснабжения потребителей в случае похолодания.
Ранее синоптики пообещали, что на текущей неделе температура в городе будет постепенно повышаться с каждым днем. Как ожидается, самым теплым днем станет четверг, 3 октября, когда воздух в Москве прогреется до плюс 19 градусов. При этом уже к выходным в столице снова похолодает до плюс 6-11 градусов.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , ИТАР-ТАСС
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