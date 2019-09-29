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В поликлиниках Москвы пройдут акции по профилактике заболеваний 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
В поликлиниках пройдут акции по профилактике
Фото: РИА Новости
В столичных поликлиниках пройдут акции по профилактике заболеваний и их ранней диагностике, сообщает сайт «Москва 24».
Посетить мероприятия можно с 30 сентября по 5 октября.
Программа включает бесплатную проверку функции лёгких, измерение артериального и внутриглазного давления, определение уровня холестерина и глюкозы в крови.
Также состоится лекция о профилактике самых распространённых онкологических заболеваний, лекция с тренингами, посвящённая Всемирному дню сердца, и другие мероприятия, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.
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Новости Москвы , Ирина Ярцева
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