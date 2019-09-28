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Некрасовскую линию метро Москвы достроят до конца 2019 года 

РИАМО + ещё 4 43 минуты назад
Некрасовскую линию достроят до конца 2019 года
Фото: сайт комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
Возведение второго участка Некрасовской линии столичного метро, который тянется от станции «Косино» до «Нижегородской», планируется завершить до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
«Работы на втором участке Некрасовской линии идут в хорошем темпе, есть уверенность, что до конца года строительство здесь будет завершено. Постараемся к этому времени запустить этот участок уже с пассажирами», — сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
Также, по его словам, вместе с возведением линии метро проводится и благоустройству прилегающих к будущим станциям территорий. Здесь расположатся небольшие скверы со всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, у «Нижегородской» намерены установить архитектурную композицию, символизирующую интеграцию Московского центрального кольца и Большой кольцевой линии метро.
«Новая линия позволит организовать прямую связь между юго-восточными и восточными районами города. Кроме того, она поможет перераспределить существующие потоки пассажиров и существенно разгрузить действующие Калининскую и Таганско-Краснопресненскую линию», — добавил Хуснуллин.
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Новости Москвы , Марат Хуснуллин
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