Некрасовскую линию достроят до конца 2019 года

Некрасовскую линию метро Москвы достроят до конца 2019 года

Возведение второго участка Некрасовской линии столичного метро, который тянется от станции «Косино» до «Нижегородской», планируется завершить до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

«Работы на втором участке Некрасовской линии идут в хорошем темпе, есть уверенность, что до конца года строительство здесь будет завершено. Постараемся к этому времени запустить этот участок уже с пассажирами», — сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Также, по его словам, вместе с возведением линии метро проводится и благоустройству прилегающих к будущим станциям территорий. Здесь расположатся небольшие скверы со всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, у «Нижегородской» намерены установить архитектурную композицию, символизирующую интеграцию Московского центрального кольца и Большой кольцевой линии метро.