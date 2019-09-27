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Долина МГУ получила статус технопарка Москвы 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Долина МГУ получила статус технопарка столицы
Фото: РИА Новости
Статус технопарка Москвы присвоен технологической долине МГУ, соответствующий документ размещен в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.
"В соответствии с постановлением правительства Москвы присвоить статус технопарка территориям с расположенными на них имущественными комплексами [Присвоить] статус управляющей компании технопарка "Научный парк МГУ" обществу с ограниченной ответственностью "Научный парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова", — говорится в документе.
Как отмечается на сайте мэра и правительства Москвы, в городе действует комплексная система поддержки предприятий и инвесторов в реальном секторе экономики города. Они включают льготы по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество, а также снижение ставки арендной платы за землю.
Как ранее сообщал заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, власти столицы получат до конца текущего года в собственность города 30% акций управляющей компании "Инновационного научно-технологического центра МГУ". Инвестиции в технологическую долину до 2022 года составят 20 млрд рублей. Половину из них вложит московское правительство.

О технологической долине МГУ

В марте 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об образовании инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы", который будет создан на базе Московского государственного университета им. Ломоносова. Неформально центр называют научно-технологической долиной МГУ.
Основными направлениями деятельности центра станут биомедицина, фармацевтика, нанотехнологии, информационные технологии, робототехника, а также космические исследования и космонавтика.
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Комментарии
Новости Москвы , Дмитрий Медведев , Владимир Ефимов , Правительство Москвы
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