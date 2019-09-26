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В Москве заработает сеть пунктов приема старой бытовой техники 

РИА Новости + ещё 1 40 минут назад
В Москве заработает сеть пунктов приема старой техники
Фото: © Лидия Станченко/ Sputnik
Более 200 точек приема старых бытовых электроприборов начнут работать в сетевых магазинах электроники в столице и Московской области, собранные отходы отправятся на переработку, говорится в сообщении организаторов сети.
"Проект на территории Москвы и Московской области объединит более 200 точек сбора, три завода по переработке и прозрачную систему учета всех видов утилизируемой техники", — говорится в сообщении.
Организаторы планируют собирать около четырех тысяч тонн техники ежегодно.
Принимать технику будут в магазинах "М. Видео" и "Эльдорадо", в цифровых салонах m_mobile, а перерабатывать — на предприятиях "Экополиса".
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