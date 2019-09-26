«Московское долголетие» поженило 15 пар пенсионеров

Проект «Московское долголетие» довёл до ЗАГСа 15 пар пенсионеров

Владимир Филиппов. Пятнадцать пар заключили брак после знакомства на проекте «Московское долголетие». Об этом рассказал замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы

По его словам, в ближайшее время среди участников проекта планируется увеличить количество мужчин. Привлечь их могут новые спортивные занятия.

У нас 85% женщин и 15% мужчин. Мы надеемся, что доля мужчин увеличится до 20%, — цитирует Филиппова РИА Новости.

Он уточнил, что во всех районах столицы сейчас работают 240 групп проекта.

«Московскому долголетию» был дан старт 1 марта 2018 года. Цель проекта — помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, а также создать максимум возможностей для самореализации.

В новом сезоне для пожилых москвичей откроется секция зимних видов спорта на свежем воздухе. В 14 парках пройдут лыжные тренировки, а в 17 организуют катание на коньках. Откроются и театральные студии, куда уже записались более двух тысяч человек.