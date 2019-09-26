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Кинотеатр «Патриот» в районе Хорошево-Мневники отреставрируют 

Вечерняя Москва + ещё 3 4 часа назад
В Москве отреставрируют кинотеатр «Патриот»
Фото: РИА Новости
Реконструкция кинотеатра «Патриот» в районе Хорошево-Мневники начнется в ноябре нынешнего года. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Москомархитектуры со ссылкой на слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
— После реконструкции здесь откроется не только современный кинокомплекс, но и фуд-корт, торговая галерея с кафе и супермаркетом, — отметил он.
Уточняется, что в составе центра появится кинокомплекс с шестью залами. В целом здесь будет более 600 мест для посетителей. В кинотеатре заменят цифровые кинопроекторы, звуковые процессоры, а также акустические системы.
Здание будет обновлено и снаружи. Фасады отделают керамическими панелями светлых оттенков. Помимо этого их украсят подсветкой с несколькими режимами. Первый этаж целиком остеклят.
На территории центра запланировано строительство подземной автостоянки на 99 слотов, а двор кинотеатра благоустроят.
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Новости Москвы , Сергей Кузнецов
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