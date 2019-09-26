Названы районы Москвы с самыми дешевыми комнатами

Самые недорогие комнаты в пределах МКАД сдаются в районе Капотня, ставка там равна 13,6 тысячи рублей. Об этом сообщает портал "Мир24" со ссылкой на исследование портала "Мир квартир".

По данным аналитиков, в сентябре средняя ставка составила 24 тысячи рублей в месяц, а в квартирах около МКАД — 14 тысяч рублей.

Самые доступные по цене комнаты расположены в Западном и Восточном Бирюлеве (ЮАО), Вешняках (ЮВАО), Ивановском (ВАО), Алтуфьевском (САО) и Бескудниковском (САО) районах, а также в Лианозово (СВАО), Орехово-Борисово Южном (ЮАО) и в Восточном Дегунине (САО). В них снять квартиру можно за 15 тысяч рублей.

Самые дорогие комнаты предлагаются арендаторам в центральных районах столицы. Это Хамовники, Арбат, Тверской, Замоскворечье, Якиманка, Пресненский, Мещанский, Басманный, Красносельский и Дорогомилово. Стоимость жилья в этих районах колеблется от 21,3 тысячи до 27,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что студия площадью 95,5 квадратного метра в столице стала лидером в рейтинге самых дорогих однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья в регионах России. Стоимость "однушки" составляет 115 миллионов рублей.

Второе место в рейтинге занимает квартира в Сочи, она дешевле столичной студии почти на 40 миллионов рублей. Апартаменты студийной планировки площадью 95,9 квадратного метра выставлены на продажу за 77,37 миллиона рублей.

В тройку лидеров также вошла "однушка" в Санкт-Петербурге за 42,5 миллиона рублей. За эти деньги можно купить квартиру на Крестовском острове площадью 89 квадратных метров.