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Названы районы Москвы с самыми дешевыми комнатами 

Москва24 + ещё 3 3 часа назад
Названы районы Москвы с самыми дешевыми комнатами
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Самые недорогие комнаты в пределах МКАД сдаются в районе Капотня, ставка там равна 13,6 тысячи рублей. Об этом сообщает портал "Мир24" со ссылкой на исследование портала "Мир квартир".
По данным аналитиков, в сентябре средняя ставка составила 24 тысячи рублей в месяц, а в квартирах около МКАД — 14 тысяч рублей.
Самые доступные по цене комнаты расположены в Западном и Восточном Бирюлеве (ЮАО), Вешняках (ЮВАО), Ивановском (ВАО), Алтуфьевском (САО) и Бескудниковском (САО) районах, а также в Лианозово (СВАО), Орехово-Борисово Южном (ЮАО) и в Восточном Дегунине (САО). В них снять квартиру можно за 15 тысяч рублей.
Самые дорогие комнаты предлагаются арендаторам в центральных районах столицы. Это Хамовники, Арбат, Тверской, Замоскворечье, Якиманка, Пресненский, Мещанский, Басманный, Красносельский и Дорогомилово. Стоимость жилья в этих районах колеблется от 21,3 тысячи до 27,9 тысячи рублей.
Ранее сообщалось, что студия площадью 95,5 квадратного метра в столице стала лидером в рейтинге самых дорогих однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья в регионах России. Стоимость "однушки" составляет 115 миллионов рублей.
Второе место в рейтинге занимает квартира в Сочи, она дешевле столичной студии почти на 40 миллионов рублей. Апартаменты студийной планировки площадью 95,9 квадратного метра выставлены на продажу за 77,37 миллиона рублей.
В тройку лидеров также вошла "однушка" в Санкт-Петербурге за 42,5 миллиона рублей. За эти деньги можно купить квартиру на Крестовском острове площадью 89 квадратных метров.
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