Две новые площадки для регистрации брака открылись в Москве

«В Москве открылись две новые площадки для регистрации брака. Уже в октябре молодожены смогут зарегистрировать брак в старинном ресторане 1913 г. и современном лофт-пространстве», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что ресторан в центре столицы подойдет для пар, которые мечтают о классической свадьбе в исторических интерьерах. Зарегистрировать брак молодожены смогут в залах с расписным потолком и мраморным фонтаном с золотыми рыбками. В прошлом столетии здесь собирались артисты Большого и Малого театров, известные литераторы и журналисты.

Еще одна новая площадка для регистрации брака расположена на берегу Москвы-реки. Пространство «Лофт-холл» подойдет как для приверженцев традиций, так и для любителей экспериментов. Здесь можно сделать яркие и запоминающиеся фотографии у кирпичных стен с деревянными вставками, а также на фоне хрустальных люстр и панорамных окон.

«В связи с большой популярностью мест и частыми обращениями граждан мы продолжаем открывать новые необычные площадки. При выборе новых локаций мы стараемся выбирать разные стили, чтобы каждая пара могла провести регистрацию своей мечты», — приводятся в сообщении слова Елены Ефремовой, начальника Управления ЗАГС Москвы.

Подать заявление на заключение брака в ресторане на ул. Рождественка и лофт-пространстве на ул. Ленинская Слобода можно на портале госуслуг, а также во Дворце бракосочетания №5 (для первой площадки) и в Нагатинском отделе ЗАГС (для второй площадки).