Более 2 тыс. росгвардейцев посетят фестиваль Artlife fest

Более 2 тыс. росгвардейцев станут гостями интерактивного фестиваля современного искусства Artlife fest

Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства, это мероприятие станет первой по своему масштабу акцией ведомства по привлечению личного состава к участию военнослужащих и сотрудников в культурной жизни.

«Пригласительные билеты на Artlife fest получат более 2 тыс. росгвардейцев. Данное мероприятие станет очередным важным шагом планомерной работы, которая ведется в Росгвардии по культурному развитию личного состава», — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, в 2019 г. Росгвардия примет участие в следующих мероприятиях: праздновании 250-летия со дня рождения первого командира Отдельного корпуса внутренней стражи графа Евграфа Комаровского; в фестивале короткометражных фильмов «Кадетское кино»; Фестивале ансамблей песни и пляски; Фестивале детской патриотической песни войск национальной гвардии и других.