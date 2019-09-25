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Более 2 тыс. росгвардейцев станут гостями интерактивного фестиваля современного искусства Artlife fest 

Агентство «Москва» 11 часов назад
Более 2 тыс. росгвардейцев посетят фестиваль Artlife fest
Фото: РИА Новости
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ведомства, это мероприятие станет первой по своему масштабу акцией ведомства по привлечению личного состава к участию военнослужащих и сотрудников в культурной жизни.
«Пригласительные билеты на Artlife fest получат более 2 тыс. росгвардейцев. Данное мероприятие станет очередным важным шагом планомерной работы, которая ведется в Росгвардии по культурному развитию личного состава», — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что координирует эту работу Совет по культуре при Федеральной службе войск национальной гвардии РФ, в который входят в числе прочих: композитор Алексей Рыбников, заслуженный артист РФ Денис Майданов, певец Владимир Маркин, кинематографист Юрий Бердников и другие видные деятели искусства.
Кроме того, в 2019 г. Росгвардия примет участие в следующих мероприятиях: праздновании 250-летия со дня рождения первого командира Отдельного корпуса внутренней стражи графа Евграфа Комаровского; в фестивале короткометражных фильмов «Кадетское кино»; Фестивале ансамблей песни и пляски; Фестивале детской патриотической песни войск национальной гвардии и других.
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Новости Москвы , Алексей Рыбников , Владимир Маркин , Денис Майданов , Юрий Бердников , Росгвардия
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