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В Москве пройдет фестиваль «Немецкий в Иностранке» 

Москва24 + ещё 4 4 часа назад
В Москве пройдет фестиваль «Немецкий в Иностранке»
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Фестиваль, посвященный немецкой культуре, состоится 28 сентября во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени Рудомино. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В этот день для гостей фестиваля выступит победитель премии Гете-института Татьяна Зборовская. Она расскажет об особенностях своей работы и проведет занятие по художественному переводу.
Помимо этого, в честь 190-летия со дня экспедиции Александра фон Гумбольдта в Сибирь автор книги об этом событии Оливер Любрих побеседует с журналистом Московской немецкой газеты Франком Эббеке. А 100-летию школы Баухаус посветят интерактивную выставку и VR-экскурсию по кабинету ее основателя Вальтера Гропиуса.
Гостей также познакомят с самыми распространенными стереотипами о немцах, известными фактами о стране и языке. Все желающие также смогут сходить на уроки немецкого языка и познакомиться с интенсивными курсами "Спринт".
Для более юных ребят на протяжении всего дня будет работать воркшоп "Немецкий детский университет Kinderuni". Ребята смогут посетить мобильную лабораторию с оборудованием и материалами для естественнонаучных экспериментов. А на мастер-классах их научат рассказывать простые истории на немецком языке.
Всех желающих приглашают и на просмотр немецкого фильма Ostwind ("Восточный ветер") и кукольного спектакля по австрийской народной сказке Die Sonne und der Wind ("Солнце и ветер").
В рамках фестиваля также пройдет показ фильма "Божественный порядок" о швейцарской женщине второй половины XX века. Помимо этого, гостям покажут картину "Я и Камински" и фильм "Один, два, три". В завершении мероприятия пройдет праздничный концерт.
Все мероприятия бесплатные, но необходимо заранее зарегистрироваться на сайте библиотеки.
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Новости Москвы , Вальтер Гропиус , Правительство Москвы
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