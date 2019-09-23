КМЗ передаст Москве участок для Юго-Восточной хорды

Карачаровский завод передаст Москве участок для Юго-Восточной хорды

Отдел маркетинга Карачаровского механического завода подтвердил, что КМЗ передаст Москве участок под строительство Юго-Восточной хорды.

Соответствующее решение принято во исполнение распоряжения столичного департамента городского имущества в рамках программы «Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта».

Участок, предназначенный под строительство Юго-Восточной хорды, находится на Рязанском проспекте, его площадь составляет 9624 квадратных метра, сообщает Агентство городских новостей «Москва».