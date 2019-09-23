КМЗ передаст Москве участок для Юго-Восточной хорды

Отдел маркетинга Карачаровского механического завода подтвердил, что КМЗ передаст Москве участок под строительство Юго-Восточной хорды.
Соответствующее решение принято во исполнение распоряжения столичного департамента городского имущества в рамках программы «Строительство многоуровневых транспортных развязок через Казанское и Горьковское направление Московской железной дороги на участке от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта».
Участок, предназначенный под строительство Юго-Восточной хорды, находится на Рязанском проспекте, его площадь составляет 9624 квадратных метра, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что при подготовке проекта строительства Юго-Восточной хорды проведут повторные инженерно-экологические изыскания. Хуснуллин отметил, что в ходе экспертизы проведут бурение скважин и отбор проб почвы для оценки радиационной обстановки.