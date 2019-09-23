В ЮВАО заменят старые лифты

В ЮВАО установят новые современные лифты

В нескольких домах ЮВАО устанавливают лифты нового поколения — "Стрижи". Об этом сказано на портале mos.ru.

"Уже год лифты нового поколения — "Стрижи", разработанные специалистами "Мослифта", — работают в семи многоэтажках в Марьине. Похожие сейчас монтируют в нескольких домах по соседству", — говорится в сообщении портала.

Для справки: "Стрижи", как и другие лифты, которые сейчас появляются в Москве, работают на частотных приводах — системе, которая позволяет механизму двигаться плавно, без рывков и использовать меньше энергии. А значит, за электричество жители домов, в которых уже обновили лифты, теперь платят меньше.

Использование энергосберегающих технологий — одно из требований нового городского стандарта.