Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ЮВАО установят новые современные лифты 

Управа района Лефортово 1 час назад
В ЮВАО заменят старые лифты
Фото: РИА Новости
В нескольких домах ЮВАО устанавливают лифты нового поколения — "Стрижи". Об этом сказано на портале mos.ru.
"Уже год лифты нового поколения — "Стрижи", разработанные специалистами "Мослифта", — работают в семи многоэтажках в Марьине. Похожие сейчас монтируют в нескольких домах по соседству", — говорится в сообщении портала.
Для справки: "Стрижи", как и другие лифты, которые сейчас появляются в Москве, работают на частотных приводах — системе, которая позволяет механизму двигаться плавно, без рывков и использовать меньше энергии. А значит, за электричество жители домов, в которых уже обновили лифты, теперь платят меньше.
Использование энергосберегающих технологий — одно из требований нового городского стандарта.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Управа района Лефортово: последние новости
Новую дорогу откроют в районе Лефортово Новую дорогу откроют в районе Лефортово В районе Лефортово ограничили движение транспорта на участке улицы В районе Лефортово ограничили движение транспорта на участке улицы Строительство Юго-восточной хорды начнётся уже в этом году Строительство Юго-восточной хорды начнётся уже в этом году
Новости Москвы , Mos.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пилот посадившего в поле А 321 отказался от новой квартиры
Пилот посадившего в поле А 321 отказался от новой квартиры2
Семью «шпиона» Смоленкова объявили в розыск
Семью «шпиона» Смоленкова объявили в розыск3
Украина отказалась от ПАСЕ из-за России
Украина отказалась от ПАСЕ из-за России52
Умер звезда фильма «Убить Билла»
Умер звезда фильма «Убить Билла»
Названа «Мисс Крым-2019»
Названа «Мисс Крым-2019»5
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Названа «Мисс Крым-2019»
03:26
Названа «Мисс Крым-2019»
Общество
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
03:53
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
Шоу-бизнес Статьи
«Отвергаем»: Эстония не признала заслуг Красной Армии
04:42
«Отвергаем»: Эстония не признала заслуг Красной Армии
В мире
США подсказали Украине, как вернуть Крым
01:16
США подсказали Украине, как вернуть Крым
В мире Украина
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
02:10
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
Происшествия
«Больше не будет». Друзя простили
01:12
«Больше не будет». Друзя простили
Общество
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение