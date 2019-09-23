В Москве изучат ситуацию с выселением онкобольных детей

Омбудсмен Москвы изучит ситуацию с выселением онкобольных детей

Уполномоченный по правам человека Москвы Татьяна Потяева изучит сообщения о попытках жителей одного из домов города выселить онкобольных детей из квартиры благотворительной программы.

Ранее председатель фонда помощи детям и их семьям "Спаси жизнь" Юлия Ромейко написала в своём аккаунте на Facebook о попытках жителей одного из домов Москвы выселить онкобольных детей из квартиры благотворительной программы "Добрый дом".

"Мы рассмотрим эту тему сегодня. Надо посмотреть, на каких основаниях они жили. Я дала уже поручение изучить эту ситуацию, мне должны доложить", — сказала Потяева РИА Новости.