Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омбудсмен Москвы изучит ситуацию с выселением онкобольных детей 

РИА Новости + ещё 2 53 минуты назад
В Москве изучат ситуацию с выселением онкобольных детей
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека Москвы Татьяна Потяева изучит сообщения о попытках жителей одного из домов города выселить онкобольных детей из квартиры благотворительной программы.
Ранее председатель фонда помощи детям и их семьям "Спаси жизнь" Юлия Ромейко написала в своём аккаунте на Facebook о попытках жителей одного из домов Москвы выселить онкобольных детей из квартиры благотворительной программы "Добрый дом".
"Мы рассмотрим эту тему сегодня. Надо посмотреть, на каких основаниях они жили. Я дала уже поручение изучить эту ситуацию, мне должны доложить", — сказала Потяева РИА Новости.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова заявила РИА Новости, что находится на связи с фондом "Спаси жизнь" и в ближайшее время будет решать вопрос комфортного пребывания онкобольных детей в Москве, где они проходят лечение.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Последние новости
Ушел из жизни известный французский актер Ушел из жизни известный французский актер Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены Российскому космонавту отказали в новой должности из-за жены Детей из России облили в Турции горящим маслом Детей из России облили в Турции горящим маслом
Новости Москвы , Другое , Общество , Татьяна Потяева , Анна Кузнецова , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»186
Путин перевооружит Абхазию
Путин перевооружит Абхазию446
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве615
Раскрыто убийство Михаила Круга
Раскрыто убийство Михаила Круга47
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ37
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Раскрыто убийство Михаила Круга
01:54
Раскрыто убийство Михаила Круга
Происшествия
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
01:05
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
Армия Войска
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
04:48
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
Наука и техника Статьи
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение