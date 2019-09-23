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Приют для собак знакомит жителей округа со своими подопечными 

Твоя Газета 32 минуты назад
День открытых дверей в собачьем приюте прошел в Ясенево
Фото: РИА Новости
В собачьем приюте «Щербинка», расположенном в Южном Бутове, прошел день открытых дверей. Гости приюта узнали о том, как выбрать себе четвероногого друга и как помочь животным, если нет возможности взять собаку к себе домой.
Суть работы волонтера — найти хозяина для собаки. Нужно заинтересовать человека, чтобы он пришел и увидел все своими глазами. Важно донести до людей ту мысль, что желание ухаживать за животными должно идти от чистого сердца.
Московский муниципальный приют «Щербинка» можно посетить шесть дней в неделю с 11.00 до 17.00. Санитарные дни — 1-е и 15-е числа месяца (в эти дни приют закрыт для посещения).
Если в данный момент нет возможности взять домой животное из приюта, можно помочь им и другим способом — например, приобрести корма, лекарства и необходимые для ухода за животными вещи. Так, в приюте всегда актуальны: корм сухой и баночный (любых марок), особенно — лечебный; амуниция (поводки от трех метров, ошейники и шлейки на средних и крупных собак); пеленки и миски, игрушки и многое другое.
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