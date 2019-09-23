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Синоптики пообещали москвичам подобие бабьего лета на предстоящей неделе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Синоптики обнадежили москвичей теплой погодой
Фото: РИА Новости
Подобие позднего бабьего лета придет в Москву в конце предстоящей недели. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в центре погоды «Фобос».
«Осадков в Москве не прогнозируется, даже наоборот. Можно сказать, что вторая половина недели, четверг, пятница, суббота, это будет подобие позднего бабьего лета», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что во вторник в столичном регионе будет облачно, без существенных осадков. Ночью в Москве 0-2 градуса выше тепла, в Подмосковье до плюс 3 градусов тепла. Днем в Москве до плюс 8 градусов, а в Московской области до плюс 9 градусов.
«В среду атмосферное давление начнет повышаться, облаков станет меньше и обойдется без осадков. Ночь станет прохладнее, около нуля в столице и до минус трех в Москве. Днем температура воздуха прогреется до плюс 10 градусов. С четверга до субботы столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Без осадков. Днем в четверг температура воздуха поднимется до плюс 11 градусов, в пятницу до плюс 13 градусов, а в субботу до 15 градусов тепла», — отметил собеседник.
Он уточнил, что в воскресение будет облачно и пройдут дожди. Температура ночью повысится до плюс 4-6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 12 градусов.
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