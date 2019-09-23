Центр «Мои документы» открылся на востоке Москвы

Новый центр «Мои документы» открылся после капремонта здания в районе Косино-Ухтомский

После завершения капитального ремонта в двухэтажном здании на ул. Святоозерская, расположенной на востоке Москвы , открылся новый центр предоставления государственных услуг «Мои документы». Об этом сообщила пресс-служба департамента капитального ремонта Москвы.

«После завершения капитального ремонта в здании на ул. Святоозерская, д. 12 открылся новый центр предоставления государственных услуг «Мои документы» района Косино-Ухтомский (ВАО)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Восточный административный округ является одним из самых многонаселенных в столице. Чтобы открыть там еще один центр предоставления госуслуг, было принято решение капитально отремонтировать нежилое двухэтажное здание общей площадью порядка 2,5 тыс. кв. м.

«В рамках капитального ремонта в здании на ул. Святоозерская выполнено устройство вентилируемого фасада общей площадью 1 тыс. 492 кв. м, витражей (186 кв. м) и окон (158,6 кв. м). Кроме того, там отремонтировали кровлю. Ее площадь составила 1 тыс. 30 кв. метров», — пояснили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что здание было подключено к наружным инженерным системам — электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. В помещениях были также выполнены работы по устройству систем кондиционирования и вентиляции. Перепланировка внутренних помещений позволила использовать их более рационально.

«В здании на ул. Святоозерская обустроили зоны приема и ожидания с 54 окнами для обслуживания заявителей. Здесь планируется также размещение подразделения УФМС России по Москве. В рамках капитального ремонта отремонтировали входную группу. Кроме того, для маломобильных граждан оснастили специализированными средствами пути движения по первому этажу здания, а также оборудовали зону оказания услуг на первом этаже в специальных окнах приема. Для маломобильных групп населения на входной группе установили пандусы и поручни. На первом этаже для них разместили зону оказания услуг в специальных окнах приема», — уточнияется в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее в 2019 г. завершился капитальный ремонт здания центра предоставления госуслуг «Мои документы» по адресу: ул. Дубнинская, д. 40. До конца 2019 г. планируется проведение работ по капремонту еще четырех районных центров предоставления госуслуг.