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Замерзающим москвичам дали тепло 

Рамблер + ещё 8 33 минуты назад
Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил, что 23 сентября в столице начали включать отопление в жилых домах и административных помещениях. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое решение связано с падением среднесуточной температуры воздуха ниже плюс восьми градусов. По словам Бирюкова, батареи станут теплыми в многоквартирных домах, школах, детских садах, больницах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях.
С 20 сентября отопление было подано в социальные учреждения.
Ранее Росгидромет опубликовал прогноз на отопительный сезон 2019/2020 годов. По данным метеорологов, зимой температуры воздуха в стране будут около и выше нормы. При этом февраль будет холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа, а март почти по всей России будет теплее нормы.
В ближайшую неделю 23-29 сентября, по прогнозу Гидрометцентра, холода из Москвы и области не уйдут.
Во вторник, 24 сентября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью в столице будет от минус одного до плюс одного градуса, в области — от минус четырех до плюс одного. Днем температура поднимется до плюс семи-девяти градусов, а в области — до пяти-десяти градусов тепло.
Ночью и днем в среду, 25 сентября, синоптики осадков не обещают. Ночные температуры будут варьироваться от минус трех до плюс двух, а дневные — от плюс шести до плюс 11, сильного ветра не ожидается. В четверг, 26 сентября, осадков и сильного ветра не будет. Температура ночью составит от минус одного до плюс четырех градусов, днем 6-11 тепла.
К следующим выходным может стать теплее на несколько градусов, но температуры все равно останутся ниже нормы на четыре-пять градусов.
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Новости Москвы , Видео , Погода , Пожары , Петр Бирюков , Росгидромет
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