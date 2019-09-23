Замерзающим москвичам дали тепло

В Москве начался отопительный сезон

«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс 8 градусов и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях» — цитирует ТАСС Бирюкова.

Подача тепла осуществляется почти во все социальные объекты Подмосковья, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова . «По состоянию на 23 сентября 2019 года тепло подано уже более чем на 90% объектов социальной сферы, работающих на территории региона — учреждения здравоохранения, школы, детские сады», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Отопление досрочно включено в многоквартирных домах по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева . По состоянию на 13.00 понедельника отапливается уже около 30% жилых домов, этот показатель с каждым часом возрастает.

Ранее «Гисметео» сообщило, что среднесуточная температура в столице приблизилась к отметке +8 градусов. Также синоптики прогнозируют затяжное похолодание по всей Центральной России.