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В Москве начался отопительный сезон 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 8 минут назад
Замерзающим москвичам дали тепло
Фото: globallookpress.com
В Москве начали отапливаться жилые многоквартирные дома и соцобъекты, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.
«В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже плюс 8 градусов и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях» — цитирует ТАСС Бирюкова.
Подача тепла осуществляется почти во все социальные объекты Подмосковья, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова. «По состоянию на 23 сентября 2019 года тепло подано уже более чем на 90% объектов социальной сферы, работающих на территории региона — учреждения здравоохранения, школы, детские сады», — говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отопление досрочно включено в многоквартирных домах по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева. По состоянию на 13.00 понедельника отапливается уже около 30% жилых домов, этот показатель с каждым часом возрастает.
Ранее «Гисметео» сообщило, что среднесуточная температура в столице приблизилась к отметке +8 градусов. Также синоптики прогнозируют затяжное похолодание по всей Центральной России.
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Комментарии1
Новости Москвы , Погода , Пожары , Андрей Воробьев , Петр Бирюков , Дмитрий Пестов , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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