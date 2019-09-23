Москва выделит бесплатные помещения волонтерам

Власти Москвы выделят бесплатные помещения волонтерским и общественным организациям

Город до конца года передаст 20 свободных помещений благотворительным и волонтерским организациям. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

«Помимо грантовой поддержки НКО и благотворительных фондов, работающих в социальной сфере, до конца года Москва планирует провести конкурс помещений для некоммерческого сектора», — говорится в сообщении.

Как уточнила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова , помещения освободились благодаря переезду сотрудников территориальных офисов службы занятости в центры «Мои документы». Всего за 2019 и 2020 гг. город отдаст бесплатно в руки общественников 50 помещений.