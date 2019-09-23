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Власти Москвы выделят бесплатные помещения волонтерским и общественным организациям 

Москва меняется + ещё 3 1 час назад
Москва выделит бесплатные помещения волонтерам
Фото: Москва меняется
Город до конца года передаст 20 свободных помещений благотворительным и волонтерским организациям. Об этом сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
«Помимо грантовой поддержки НКО и благотворительных фондов, работающих в социальной сфере, до конца года Москва планирует провести конкурс помещений для некоммерческого сектора», — говорится в сообщении.
Как уточнила первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова, помещения освободились благодаря переезду сотрудников территориальных офисов службы занятости в центры «Мои документы». Всего за 2019 и 2020 гг. город отдаст бесплатно в руки общественников 50 помещений.
Сообщение Власти Москвы выделят бесплатные помещения волонтерским и общественным организациям появились сначала на Москва Меняется.
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Новости Москвы , Александр Александров , Правительство Москвы
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