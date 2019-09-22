В Москве начали включать отопление

Тепло подали почти в 2,9 тыс. социальных объектов Москвы

Почти 2,9 тыс. социальных объектов столицы подключены к отоплению, в том числе школы, детские сады, поликлиники и больницы. Об этом сообщается в воскресенье в официальном аккаунте в Twitter ПАО "МОЭК".

"По состоянию на 08:00 воскресенья тепло подано в 2877 объекта социальной сферы. В том числе 1172 здания школ, 965 детских садов, 560 больниц и 156 поликлиник. Работы по подключению продолжаются", — говорится в сообщении.

Дату начала отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы . В 2018 году отопительный сезон стартовал 25 сентября.

После устоявшейся в начале сентября этого года по-летнему теплой погоды с 14 сентября в столичный регион пришел холодный фронт. Дождливая погода с температурой в районе 15 градусов тепла началась в выходные 14-15 сентября, всю последующую неделю температура постепенно снижалась.