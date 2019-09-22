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Тепло подали почти в 2,9 тыс. социальных объектов Москвы 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
В Москве начали включать отопление
Фото: depositphotos.com
Почти 2,9 тыс. социальных объектов столицы подключены к отоплению, в том числе школы, детские сады, поликлиники и больницы. Об этом сообщается в воскресенье в официальном аккаунте в Twitter ПАО "МОЭК".
"По состоянию на 08:00 воскресенья тепло подано в 2877 объекта социальной сферы. В том числе 1172 здания школ, 965 детских садов, 560 больниц и 156 поликлиник. Работы по подключению продолжаются", — говорится в сообщении.
Дату начала отопительного периода в столице устанавливает правительство Москвы. В 2018 году отопительный сезон стартовал 25 сентября.
После устоявшейся в начале сентября этого года по-летнему теплой погоды с 14 сентября в столичный регион пришел холодный фронт. Дождливая погода с температурой в районе 15 градусов тепла началась в выходные 14-15 сентября, всю последующую неделю температура постепенно снижалась.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил ТАСС, что синоптики прогнозируют температуру в европейской части России в течение предстоящей недели на 2-4 градуса ниже нормы.
Арбат районного значения
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Комментарии
Новости Москвы , Роман Вильфанд , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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